México

Enfrentamiento en límites de Puebla y Veracruz deja civiles abatidos y un oficial herido

Un policía resultó herido y varios agresores murieron tras la persecución que avanzó de Puebla a Veracruz

Guardar
El enfrentamiento terminó en Texmola,
El enfrentamiento terminó en Texmola, Veracruz, donde militares abatieron a los agresores. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Un enfrentamiento armado registrado el pasado martes en comunidades limítrofes de Puebla y Veracruz dejó como saldo varios civiles abatidos y un oficial herido, lo que detonó un fuerte operativo de corporaciones federales y estatales. La balacera generó pánico entre habitantes de ambas entidades debido a la intensidad del intercambio de disparos y la persecución que se extendió por varios kilómetros.

La refriega comenzó en la comunidad de Paso Carretas, perteneciente al estado de Puebla, donde elementos federales realizaban un patrullaje de rutina. De acuerdo con los reportes preliminares, los agentes fueron atacados por civiles armados, lo que desató un enfrentamiento inmediato y una posterior persecución a bordo de vehículos.

Los agresores huyeron hacia territorio veracruzano, cruzando los límites estatales. La confrontación culminó en la comunidad de Texmola, ubicada en el municipio de Mariano Escobedo, Veracruz, donde las fuerzas armadas lograron abatir a los civiles que los habían agredido. Durante el operativo, un oficial resultó herido, aunque su estado de salud no ha sido detallado por las autoridades.

Tras los hechos, personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes. Peritos de Servicios Periciales y detectives de la Policía Ministerial Acreditable con sede en Orizaba fueron los encargados de iniciar la carpeta de investigación, levantar los cuerpos sin vida y procesar la escena del crimen.

La zona quedó asegurada por
La zona quedó asegurada por fuerzas federales mientras peritos realizaban el levantamiento de los cuerpos. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA / CUARTOSCURO.COM

El ambiente en las comunidades afectadas estuvo marcado por el miedo. Habitantes de Paso Carretas y Texmola reportaron momentos de angustia al escuchar las ráfagas de disparos y observar el paso de vehículos oficiales durante la persecución. Posteriormente, algunos de ellos expresaron su molestia por el clima de inseguridad que se vive en la región.

Elementos federales y estatales blindaron la zona el resto de la tarde y noche del martes para garantizar la seguridad y permitir las labores de investigación. Las autoridades no han revelado aún la identidad de los civiles abatidos ni el número exacto de fallecidos, debido a que la integración de la carpeta continúa.

Este suceso ocurre a solo unos días de otro incidente violento en la región. El domingo 16 de noviembre de 2025, en la comunidad de San José Xuchiles, también en Veracruz, se reportó un enfrentamiento entre pobladores y fuerzas del orden debido a un presunto abuso de autoridad. En aquel episodio, los habitantes desarmaron a policías estatales, una mujer oficial fue retenida y otro elemento murió tras recibir un disparo en una pierna.

Temas Relacionados

PueblaVeracruzdelincuentesenfrentamientomuertosheridosmexico-noticias

Más Noticias

Revelación sobre vínculo PAN-Generación Z llama la atención de Sheinbaum

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, publicó en redes sociales un contrato millonario firmado por Edson Andrade con el partido político

Revelación sobre vínculo PAN-Generación Z

Popocatépetl tuvo 17 exhalaciones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl tuvo 17 exhalaciones en

Quién es Fernando Ortiz, diseñador del vestido inspirado en Xochiquétzal que Fátima Bosch lució en Miss Universo 2025

La representante mexicana deslumbró con su traje nacional en la pasarela preliminar del certamen de belleza

Quién es Fernando Ortiz, diseñador

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de noviembre: al menos tres líneas del MB afectadas por movilizaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

“Sería ilógico no llegar al Mundial”: declaraciones del ‘Piojo’ Herrera resurgen para sepultar su carrera

En rueda de prensa tras el juego contra Honduras, el entrenador mexicano calificó como “el mayor fracaso” en su carrera quedar fuera del certamen

“Sería ilógico no llegar al
MÁS NOTICIAS

NARCO

FBI desmantela en Canadá red

FBI desmantela en Canadá red de cocaína ligada al Cártel de Sinaloa y grupos colombianos

Marina detiene a 54 personas que responden a Los Mezcales, ex socios del CJNG que operan en Colima

CJNG y la Camorra: qué se sabe de la alianza entre ‘El Mencho’ y la mafia italiana

Rumor sobre presunta muerte de “El Barbas”, líder del CJNG, desata pánico en Zitácuaro

Estalla artefacto explosivo en expendio de cerveza en Mazatlán: hay una mujer lesionada

ENTRETENIMIENTO

Quién es Fernando Ortiz, diseñador

Quién es Fernando Ortiz, diseñador del vestido inspirado en Xochiquétzal que Fátima Bosch lució en Miss Universo 2025

Mamá de Christian Nodal rompe en llanto durante audiencia y el cantante la consuela con un tierno gesto

Conmueven Nodal y sus padres: así dejaron tomados de la mano el Reclusorio Oriente tras 14 horas de audiencia | FOTO

“He estado cansado”: Christian Nodal explica por qué omitió agradecer a Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025

¿Se acabó la supuesta rivalidad? Christian Nodal expresa su deseo de colaborar con Carlos Rivera

DEPORTES

Seis selecciones se disputarán los

Seis selecciones se disputarán los últimos dos boletos para el Mundial México 2026: así se jugará el repechaje

Místico avanza a la final de la Leyenda Azul y busca convertirse en bicampeón: “Sigo teniendo hambre de triunfo”

“Sería ilógico no llegar al Mundial”: declaraciones del ‘Piojo’ Herrera resurgen para sepultar su carrera

NBA en vivo hoy 19 de noviembre: cuáles son los partidos programadas para hoy

Mundial México 2026: estas son todas las selecciones que han clasificado hasta el momento