El dólar no logra recuperarse frente al peso y extiende su mala racha

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,35 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,02% frente a los 18,35 pesos de la jornada anterior, perdiendo las ganancias con las que inició la jornada económica, según reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,2%; por contra en el último año acumula aún una disminución del 8,88%.

“El peso fue afectado por el fortalecimiento del dólar, el cual se favoreció de las cifras económicas estadounidenses, así como por la incertidumbre que mostraron los miembros del FOMC en las minutas de la última reunión de política monetaria”, se lee en el análisis de cierre del Grupo Financiero Monex.

Con respecto a fechas anteriores, dio la vuelta al dato de la jornada previa en el que experimentó una bajada del 0,68%, mostrándose incapaz de asentar una tendencia estable. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.

La división en la FED no favoreció al dólar

(REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

Las recientes discusiones en torno a la tasa de fondos federales expusieron diferentes posturas en el seno de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) durante la reunión mantenida entre el 28 y 29 de octubre. Según la minuta publicada esta tarde por la FED, la votación resultó en una decisión mayoritaria para ajustar el rango a 3.75%–4.00%, implementando una reducción de 25 puntos base (pb). Mientras la decisión fue respaldada por la mayoría de los participantes, quedó registro de divergencias: un integrante demandó que el recorte fuera de 50 pb, en tanto que otro prefería que la tasa permaneciera sin cambios.

El documento reveló que quienes apoyaron la flexibilización monetaria interpretaron que los riesgos a la baja para el empleo se incrementaron de manera notable en los meses recientes. Al mismo tiempo, la percepción sobre presiones inflacionarias presentó una transformación: los riesgos al alza para la inflación se redujeron respecto a comienzos del año, o bien, permanecieron sin cambios significativos, según se recoge en el acta de la reunión.

México destaca entre emergentes pese a riesgos y volatilidad global

El logotipo del Banco Central de México (Banco de México) se ve en su edificio en el centro de la Ciudad de México, México, 26 de abril de 2024. (REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo)

Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa advierte que, aunque persisten riesgos, el país se encuentra en una posición relativamente sólida frente a otras economías emergentes.

El análisis de GBM destaca que México ha logrado sobresalir entre los mercados emergentes, incluso en medio de la incertidumbre macroeconómica que ha caracterizado los últimos meses. Las decisiones comerciales del presidente Donald Trump han generado inquietud, pero la percepción de una conducción económica más moderada y pragmática ha favorecido la narrativa sobre el país. Esta imagen positiva ha incrementado el atractivo de México para fondos internacionales, que lo consideran uno de sus destinos preferidos en América Latina.

La reconfiguración del comercio global ha sido un factor determinante en este escenario. En un entorno marcado por tensiones comerciales, México ha priorizado mantener una relación cercana con Estados Unidos para asegurar un intercambio justo y equilibrado. Sin embargo, la reciente advertencia de imponer aranceles del 30% a productos mexicanos y europeos —sin contar los aranceles sectoriales, como el 25% al sector automotriz— ha reavivado las especulaciones entre inversionistas sobre un posible aumento en las tarifas aplicadas a las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

Ante este panorama, la próxima revisión del T-MEC adquiere una relevancia estratégica. Aunque el proceso formal aún no ha comenzado, la renegociación del tratado podría abrir nuevas oportunidades para México, especialmente frente a competidores asiáticos. Si la revisión logra aportar certidumbre para las inversiones vinculadas al nearshoring, el país podría consolidar su posición como destino preferente para la relocalización de cadenas productivas.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento, los analistas de GBM proyectan un avance económico limitado para este año, con una estimación de 0,5%, aunque prevén condiciones más favorables en el segundo semestre. La inversión podría experimentar un mayor dinamismo, impulsada por programas de colaboración público-privada como el “Plan México” y por la tendencia descendente en las tasas de interés, que ofrecería un estímulo adicional a la inversión productiva.

Sectores como el de consumo, tecnología, salud y fintech han mostrado resiliencia y podrían alcanzar un punto de inflexión en los próximos meses. La recuperación de la confianza del consumidor, un tipo de cambio favorable, la integración de infraestructura tecnológica con inteligencia artificial, y la digitalización bancaria y empresarial, se perfilan como factores que abren oportunidades tanto para inversionistas como para los mercados.

No obstante, persisten riesgos estructurales. La generación de empleo formal se ha moderado y la subocupación ha aumentado, lo que limita la capacidad de absorción del mercado laboral. Además, los flujos de remesas, aunque elevados, podrían verse afectados por cambios en la política migratoria de Estados Unidos. Según GBM, estos elementos configuran un entorno de volatilidad externa y ajustes institucionales internos que marcarán el cierre de 2025 para la economía mexicana.

Cómo es el peso mexicano

(REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.