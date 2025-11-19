México

Clima en México este 19 de noviembre: revisa la previsión meteorológica en tu región

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 19 de noviembre

El frente frío núm. 15 se desplazará sobre el noroeste de la República Mexicana, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán marcado descenso de temperatura, vientos muy fuertes a intensos en dicha región; así como chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua. A su vez, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora. Por otro lado, una línea seca sobre Coahuila en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país. Canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán; con lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el resto de la República Mexicana, predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Así mismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Martes 18 de noviembre:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste y norte), Guerrero (sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (oeste y sur. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (región Olmeca), Tabasco y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Jalisco, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Campeche y Yucatán. Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California y norte de Sonora. Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.

