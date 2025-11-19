México

Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 19 de noviembre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el índice mexicano, que inaugura la sesión de mercado del miércoles 19 de noviembre con una variación del 1290646,28%, hasta los 61.984,45 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el indicador encadena dos sesiones sucesivas en caída.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC acumula un descenso 0,55%; pero desde hace un año acumula aún un ascenso del 14,55%. El índice BMV se sitúa un 3,63% por debajo de su máximo del presente año (64.321,27 puntos) y un 26,61% por encima de su valoración mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

