Alito Moreno exhibe violencia policiaca durante manifestación de la Gen Z: “Que todos vean cómo actúa la narco dictadura terrorista”

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, evidenció la violencia policiaca en CDMX durante la manifestación de la Generación Z.

A través de una publicación en X, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”, compartió un mensaje acompañado de un video donde muestra la violencia policiaca ejercida en contra de uno de los manifestantes durante la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México.

“Hagamos que este video le dé la vuelta al mundo. Que todos vean cómo actúa la narco dictadura terrorista y comunista de Morena cuando el pueblo alza la voz”, insta el priista a la ciudadanía, ante imágenes que muestran a varios policías atacando de manera brutal a una persona que está tirada en el suelo.

El también dirigente nacional del tricolor enfatiza en que el mayor temor del que llamo “narco régimen” es “la verdad y se esconde detrás del poder para reprimir a quienes exigen justicia”.

Alito Moreno pide la liberación de los jóvenes detenidos en CDMX por la marcha de la Generación Z.

Alito Moreno volvió a reiterar que las personas detenidas por la marcha de la Generación Z deben ser liberadas, ya que los calificó como “presos políticos”.

Alejandro Moreno critica detención de jóvenes durante la marcha del 15 de noviembre

“Morena lo único que sabe hacer es reprimir a quienes se atreven a levantar la voz”, lanzó el senador del PRI, por lo que condenó la detención de jóvenes que asistieron a la marcha de quienes dijo que “fueron brutalmente agredidos por el Estado con granaderos”.

Aseguró que el Estado aplica la ley contra quienes se manifiestan, pero no lo hace con los “hijos de criminales... Se preocupan más por los derechos humanos de los delincuentes que por los de los jóvenes que luchan por un México mejor. ¡Con el crimen organizado no se atreven, pero al pueblo lo agarran a madrazos!”.

Aseguró que su partido ha escalado la noticia a nivel internacional, de tal forma que han “desplegado comunicación con más de 200 partidos políticos alrededor del mundo para denunciar y exhibir al narco gobierno de Morena”.

A través de sus redes sociales Alito Moreno rechazó actos del gobierno con los manifestantes de la Generación Z. Crédito: X: @alitomorenoc

PRI brindará apoyo jurídico a jóvenes detenidos de la Gen Z

El día lunes 17 de noviembre de 2025, se dio a conocer que la respuesta institucional del PRI ante los arrestos de jóvenes tras la marcha de la Generación Z en Ciudad de México incluirá, a partir de este martes, la atención directa en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional, donde se ofrecerá apoyo jurídico sin costo para quienes lo soliciten.

Alejandro Moreno confirmó que tanto la Secretaría Jurídica del PRI como los equipos de legisladoras y legisladores del partido atenderán de inmediato a los afectados y sus familias, con el objetivo de brindar acompañamiento legal en cada etapa del proceso.

De acuerdo con el dirigente nacional priista, los jóvenes arrestados después de la intervención policial contarán con “el respaldo total de nuestros expertos para acompañar este proceso y lograr su liberación”.

Precisó que cualquier persona interesada puede establecer comunicación con el equipo jurídico a través de los números (55) 5729 9600 y (55) 5541 9100 para solicitar orientación y recibir atención especializada.