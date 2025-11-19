México

Alito Moreno exhibe violencia policiaca durante manifestación de la Gen Z: “Que todos vean cómo actúa la narco dictadura terrorista”

El PRI puso a disposición de los jóvenes detenidos a su equipo legal para ofrecer asesoría gratuita

Guardar
Alejandro Moreno, dirigente nacional del
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, evidenció la violencia policiaca en CDMX durante la manifestación de la Generación Z.

A través de una publicación en X, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”, compartió un mensaje acompañado de un video donde muestra la violencia policiaca ejercida en contra de uno de los manifestantes durante la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México.

Hagamos que este video le dé la vuelta al mundo. Que todos vean cómo actúa la narco dictadura terrorista y comunista de Morena cuando el pueblo alza la voz”, insta el priista a la ciudadanía, ante imágenes que muestran a varios policías atacando de manera brutal a una persona que está tirada en el suelo.

El también dirigente nacional del tricolor enfatiza en que el mayor temor del que llamo “narco régimen” es “la verdad y se esconde detrás del poder para reprimir a quienes exigen justicia”.

Alito Moreno pide la liberación
Alito Moreno pide la liberación de los jóvenes detenidos en CDMX por la marcha de la Generación Z.

Alito Moreno volvió a reiterar que las personas detenidas por la marcha de la Generación Z deben ser liberadas, ya que los calificó como “presos políticos”.

Alejandro Moreno critica detención de jóvenes durante la marcha del 15 de noviembre

“Morena lo único que sabe hacer es reprimir a quienes se atreven a levantar la voz”, lanzó el senador del PRI, por lo que condenó la detención de jóvenes que asistieron a la marcha de quienes dijo que “fueron brutalmente agredidos por el Estado con granaderos”.

Aseguró que el Estado aplica la ley contra quienes se manifiestan, pero no lo hace con los “hijos de criminales... Se preocupan más por los derechos humanos de los delincuentes que por los de los jóvenes que luchan por un México mejor. ¡Con el crimen organizado no se atreven, pero al pueblo lo agarran a madrazos!”.

Aseguró que su partido ha escalado la noticia a nivel internacional, de tal forma que han “desplegado comunicación con más de 200 partidos políticos alrededor del mundo para denunciar y exhibir al narco gobierno de Morena”.

A través de sus redes
A través de sus redes sociales Alito Moreno rechazó actos del gobierno con los manifestantes de la Generación Z. Crédito: X: @alitomorenoc

PRI brindará apoyo jurídico a jóvenes detenidos de la Gen Z

El día lunes 17 de noviembre de 2025, se dio a conocer que la respuesta institucional del PRI ante los arrestos de jóvenes tras la marcha de la Generación Z en Ciudad de México incluirá, a partir de este martes, la atención directa en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional, donde se ofrecerá apoyo jurídico sin costo para quienes lo soliciten.

Alejandro Moreno confirmó que tanto la Secretaría Jurídica del PRI como los equipos de legisladoras y legisladores del partido atenderán de inmediato a los afectados y sus familias, con el objetivo de brindar acompañamiento legal en cada etapa del proceso.

De acuerdo con el dirigente nacional priista, los jóvenes arrestados después de la intervención policial contarán con “el respaldo total de nuestros expertos para acompañar este proceso y lograr su liberación”.

Precisó que cualquier persona interesada puede establecer comunicación con el equipo jurídico a través de los números (55) 5729 9600 y (55) 5541 9100 para solicitar orientación y recibir atención especializada.

Temas Relacionados

Alito MorenoGeneración ZMorenaNarco dictaduraMéxicomexico-noticias

Más Noticias

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 18 de noviembre

La tensión crece entre los competidores tras una serie de giros inesperados y rivalidades dentro de las pistas

Exatlón México: quién gana el

¿Qué exámenes o pruebas son necesarios para detectar el hígado graso en sus primeras etapas?

Diagnosticarlo en sus primeras fases es vital para prevenir futuras complicaciones

¿Qué exámenes o pruebas son

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 18 de noviembre

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en

Generación Z, la juventud que desconfía de los partidos políticos

En los últimos años, una ola de rechazo hacia la política tradicional se ha extendido entre los jóvenes de esta generación

Generación Z, la juventud que

Teotihuacan, Monte Albán y Calakmul: Las joyas arqueológicas que buscan un nuevo plan de protección

La actualización de los planes de gestión debe integrar dimensiones sociales, ambientales y económicas

Teotihuacan, Monte Albán y Calakmul:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cuatro policías municipales

Detienen a cuatro policías municipales de Jalisco vinculados con el CJNG

Operativo Pez Vela: en Colima detienen a 54 personas, aseguran drogas, vehículos y armamento

“Del Sacro”, el grupo delictivo dedicado a la extorsión telefónica y de comerciantes que opera en CDMX

Autoridades blindarán la Expo Feria Ganadera de Sinaloa para cuidar a los asistentes

Procesan a segundo implicado en homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado durante un robo en Chalco, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Mika anuncia fecha de concierto

Mika anuncia fecha de concierto en México: forma parte del cartel del Tecate Emblema

Markitos Toys solicita amparo en Mexicali ante posible detención

Conoce las 10 producciones más exitosas de Disney+ en México este inicio de semana

Top de las mejores películas de Google en México

Fátima Bosch se reencuentra con su hermano en Tailandia a solo un paso de la final de Miss Universo 2025

DEPORTES

Dónde juegan los portugueses que

Dónde juegan los portugueses que golearon a la Selección Mexicana Sub-17

La advertencia de Javier Alarcón a Cruz Azul previo al enfrentamiento contra Chivas en la Liguilla: “Va a necesitar volar”

Perro Bermúdez recuerda a Paco Villa y revela cómo fue diagnosticado de cáncer durante el Mundial Qatar 2022

Sergio Dipp arremete contra Raúl Jiménez tras quejarse de la afición: “Lo invito a que renuncie, total, no ha hecho nada”

Liga Mexicana de Béisbol anuncia su calendario para la temporada 2026