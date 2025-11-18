México

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica hoy 18 de noviembre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Guardar
06:20 hsHoy

Al momento no se han registrado sismos considerables.

06:20 hsHoy

¿Por qué tiembla en México?

México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación geográfica. El territorio se encuentra sobre la zona de contacto de varias placas tectónicas, entre ellas la de Cocos, la del Pacífico y la de Rivera, que chocan y se deslizan bajo la placa Norteamericana. Cuando estas placas acumulan tensión y finalmente la liberan, se producen los sismos que con frecuencia se sienten en distintas regiones del país.

La mayoría de los temblores intensos se originan en la costa del Pacífico, especialmente en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Colima. En estas zonas ocurre un proceso llamado subducción, donde la placa de Cocos se hunde debajo de la Norteamericana. Sin embargo, también existen sismos dentro de la propia placa, llamados intraplaca, que demuestran que la actividad sísmica no se limita únicamente a las costas.

Además, algunas regiones, como el Valle de México, tienen suelos lacustres que amplifican las ondas sísmicas, haciendo que los temblores se perciban más fuertes y prolongados.

Temas Relacionados

temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

Últimas noticias

Grecia Quiroz narra cómo fueron las últimas horas con vida de Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan relató que, instantes antes del ataque, su esposo tenía la inquietud de entregarle a su hijo, a quien llevaba en brazos

Grecia Quiroz narra cómo fueron

Kunno revela si será padrino en la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

El influencer y amigo de la pareja habló del papel que podría asumir en la celebración

Kunno revela si será padrino

La Granja VIP: quién es el primer nominado de la sexta semana y el capataz

Fabiola Campomanes asumió la capitanía en la sexta semana de La Granja VIP tras imponerse a La Bea

La Granja VIP: quién es

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Chispazo: ganadores y

Esto dijo la Marina sobre letreros hallados en Playa Bagdad, en Tamaulipas

La Secretaría de Relaciones Exteriores investiga la procedencia de los letreros hallados en Playa Bagdad

Esto dijo la Marina sobre

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violento asalto en Salta: detuvieron

Violento asalto en Salta: detuvieron a cuatro sospechosos y dos tenía pedido de captura

El mito punitivo

Una ley que desampara

En el futuro todos tendremos 15 minutos de privacidad

Un hombre robó un auto en Santa Teresita, escapó y en la persecución volcó en un canal de la Ruta Provincial 11

INFOBAE AMÉRICA

El secretario general de la

El secretario general de la ONU calificó la resolución sobre Gaza como “un paso importante” para consolidar el alto el fuego

Japón advirtió a sus ciudadanos en China a mantenerse alerta tras los dichos de Takaichi sobre Taiwán

“Face to face”: el dictador Nicolás Maduro expresó su postura sobre un eventual diálogo directo con Estados Unidos

Rodrigo Paz juramentó a Marco Antonio Calderón como nuevo ministro de Minería en Bolivia y le encargó impulsar una nueva ley del sector

Trinidad y Tobago defendió la presencia de tropas estadounidenses en su territorio en medio de las tensiones con Venezuela

DEPORTES

Mil pit stop al año

Mil pit stop al año y 240 días fuera de sus casas: la vida de los mecánicos argentinos de Racing Bulls y cómo llegaron a la F1

Fue campeón con la selección argentina, es dirigido por Luis Ventura y trabaja de mecánico: “Hay mucho prejuicio en el fútbol”

Un viaje cargado de ilusión: la Selección Argentina Sub 12 de tenis ya está en Lima para jugar el Mundialito

Arranca el Final 8 de la Copa Davis 2025: partidos, días, horarios y todo lo que hay que saber

El prestigioso premio que recibió Oscar Piastri en medio de su lucha con Lando Norris por el Campeonato de la Fórmula 1