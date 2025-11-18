México

Temblor despierta Chiapas: se registra sismo en Ciudad Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Guardar
México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

Un sismo de 4.0 de magnitud se registró en el municipio de Ciudad Hidalgo, ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señalan que el movimiento telúrico ocurrió a las 0:27 horas de este 18 de noviembre a 79 kilómetros al sur de la ciudad y tuvo una profundidad de 43.3 kilómetros.

La zona exacta donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 13.97 grados de latitud y -92.208 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de noviembre: Línea B se encuentra detenida

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Tipo de cambio: precio del dólar canadiense en México hoy 18 de noviembre

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Tipo de cambio: precio del

Precio del dólar en México: Peso detiene su caída y cotiza ligeramente al alza este 18 de noviembre

La divisa estadounidense se depreció ante la moneda mexicana durante las primeras horas de este martes

Precio del dólar en México:

¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

La pieza creada por la firma Jewelmer representa a la cultura filipina

¿Cuánto cuesta la corona que

Los Tigres del Norte provocan un ataque de emoción en Karol G durante los Latin Grammy: así se vivió el encuentro

La cantante colombiana cumplió un sueño de infancia, pidió una foto y dejó abierta la puerta a una posible colaboración

Los Tigres del Norte provocan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a regidora de Morena

Asesinan a regidora de Morena en Palizada, Campeche

¿El Jerry presintió su muerte? La publicación que hizo días antes de ser asesinado en Culiacán

Quién es “El Camaleón”, líder del CJNG cuya cacería desató bloqueos en Michoacán

Canadá emitió alerta de viaje a 13 estados de México

Autoridades de Guanajuato blindan el estado por los narcobloqueos en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

¿Cuánto cuesta la corona que

¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

Los Tigres del Norte provocan un ataque de emoción en Karol G durante los Latin Grammy: así se vivió el encuentro

Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil firman la paz en Miss Universo en medio de señalamientos de ilegalidad

Maite Perroni reaparece con radical cambio de look y desata reacciones en redes: “Natural y real”

Christian Nodal revela cuántos hijos quiere tener además de Inti: “No dijo con quién”

DEPORTES

México vs Portugal: la Selección

México vs Portugal: la Selección Nacional queda eliminada de la Copa del Mundo Sub-17 tras goleada de 5-0

Verstappen confirma ‘traición’ de Red Bull a Checo Pérez: “Cuando tienes a los dos mejores, siempre se van a estorbar”

Presentan Mundial Social para la Copa 2026 en México: habrá futbol en plazas, cultura y otras actividades

Partidos NBA: todos los enfrentamientos programados de este 18 de noviembre

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición