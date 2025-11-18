México

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los resultados de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este lunes 17 de noviembre, compartidos por la Lotería Nacional.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Resultado ganador:

04, 11, 15 y 17

Chispazo Clásico

Número ganador:

03, 05, 14 y 22

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes inscribirte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 15:00 horas y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo se juega Chispazo?

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo (Lotería Nacional)

Para participar en Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual cuenta con cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números de forma aleatoria.

Una urna entregará las esferas al azar con sus correspondientes números. Para ganar, los números deberán coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se comparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La Granja VIP: quién es el primer nominado de la sexta semana y el capataz

Fabiola Campomanes asumió la capitanía en la sexta semana de La Granja VIP tras imponerse a La Bea

La Granja VIP: quién es

Esto dijo la Marina sobre letreros hallados en Playa Bagdad, en Tamaulipas

La Secretaría de Relaciones Exteriores investiga la procedencia de los letreros hallados en Playa Bagdad

Esto dijo la Marina sobre

Cayeron tres extranjeros y una mexicana por presunto robo de cajeros automáticos en la CDMX

Dos venezolanos, un colombiano y una mexicana fueron los detenidos por elementos de la SSC CDMX

Cayeron tres extranjeros y una

Canadá emitió alerta de viaje a 13 estados de México

Entre las entidades señaladas se encuentran Sinaloa, Michoacán y Jalisco, entre otros

Canadá emitió alerta de viaje

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 17 de noviembre

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Canadá emitió alerta de viaje

Canadá emitió alerta de viaje a 13 estados de México

Autoridades de Guanajuato blindan el estado por los narcobloqueos en Michoacán

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados por enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército Mexicano

Plan Michoacán: estos fueron los resultados en sólo tres días de la estrategia para pacificar la entidad

Caen “El Caporal” y “El Pollo”, considerados operadores clave de Comandante Cromo en el Istmo de Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: quién es

La Granja VIP: quién es el primer nominado de la sexta semana y el capataz

Vanessa Huppenkothen volvió a Televisa tras 9 años y asegura que no fue por dinero

¿Es México o IA? así puedes identificar un video real de uno creado con esta herramienta

Nodal debe presentarse en el Reclusorio Norte este 18 de noviembre, si falta podrían girar orden de aprehensión

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 17 de noviembre: arranca programa de este lunes para duelo del capataz

DEPORTES

Esto exigió Javier Aguirre a

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición

América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025

Ruso Zamogilny, analista de TUDN, protagoniza pelea en redes con un seguidor: “Pago impuestos para tu beca”

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro