Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil firman la paz en Miss Universo en medio de señalamientos de ilegalidad

Reconciliación entre Raúl Rocha Cantú y Nawat Itsaragrisil.

Las potenciales repercusiones legales de eventos suscitados previo al certamen Miss Universo 2025 parecen haber apaciguado los egos de Raúl Rocha Cantú presidente de la Organización Miss Universe, y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia.

El tailandés, organizador principal del evento que se realizará el 21 de noviembre en Bangkok, denunció ante la policía local a miembros de la delegación mexicana por nexos con una empresa de juegos en línea —actividad ilegal en el país— y posteriormente tuvo un desencuentro con Fátima Bosch, representante de México, por discrepancias en actividades promocionales fuera del protocolo del certamen.

Reconciliación entre Raúl Rocha Cantú y Nawat Itsaragrisil. (@nawat.tv, Instagram)

Una reconciliación esperada

A través de una publicación difundida por Omar Harfouch, el miembro del jurado consigna el inesperado encuentro: “A medida que se acerca la elección de Miss Universe, se ha producido una reconciliación entre Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universe, y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, gracias a la intervención de Omar Harfouch, miembro del jurado del certamen”.

Harfouch logró el encuentro tras sostener una llamada telefónica entre Rocha e Itsaragrisil que detendría la intención de ejercer acciones legales contra el empresario tailandés.

En declaraciones para Multimedios luego de la agresión contra Fátima Bosch, Rocha Cantú confirmó que la organización buscaría imputar cargos contra Itsaragrisil: “He comisionado a nuestro CEO, Mario Búcaro, para que sostenga reuniones en Tailandia y mantenga contacto con los abogados locales sobre las acciones legales que se llevarán a cabo”.

Luego de protagonizar un altercado con la representante mexicana Fátima Bosch, el empresario tailandés enfrenta nuevas acusaciones: habría sido responsable del arresto de trabajadores mexicanos durante el evento de Miss Universo Crédito: Instagram/@miguemasjuan

Lupita Jones señala opacidad en Miss Universo

El encuentro, interpretado por especialistas como un cese a las hostilidades entre ambas facciones dentro de la organización, se da en medio de acusaciones hechas por la ex directora de Miss Universo México, Lupita Jones, sobre la gestión de Raúl Rocha Cantú.

En diálogo con Mara Patricia Castañeda, Jones aseguró que al interior de la organización hay incertidumbre respecto al futuro del empresario mexicano. Rocha Cantú, quien compró 50% de los derechos de la marca a la empresa JKN Global Group propiedad de Anne Jakrajutatip por la friolera de 19 millones de dólares, podría ser invalidad por incurrir en el delito de fraude a acredores.

Según reportes de medios locales, la transacción entre Legacy Holdings y JKN Global se dio con la posible participación de Anne Jakrajutatip, quien no estaba desligada de la mesa directiva tras declarar a la empresa en bancarrota.

“Hay sospechas de que esa operación se hizo después de que ya tenía una prohibición… Entonces… parece ser que tienen elementos para invalidar esa operación”.

Jones también mencionó que el proceso legal sigue activo y que la empresaria trans incluso podría estar radicando en México ante una sentencia desfavorable en su país.

Fátima Bosch, una de las favoritas del certamen

Sobre la participación de Fátima Bosch, la ex Miss Universo aseguró que “ya es una ganadora”. En su opinión, la dignidad mostrada durante el incidente con Nawat reinvindicó la figura de una Miss y catapultó su popularidad, aspecto relevante para mejorara posiciones dentro del certamen en sus etapas iniciales.

La adquisición de Miss Universo por la empresaria trans Anne Jakkaphong Jakrajutatip marcó el fin de Jones en la organización. (@lupjones, @annejkn.official, Instagram)