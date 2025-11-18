México

Qué ver esta noche en Disney+ México

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Disney Plus busca convertirse en
Disney Plus busca convertirse en la mejor opción para ver películas y series. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Disney+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Otro viernes de locos

Años después de que Tess y Anna atravesaran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una futura hijastra. Mientras enfrentan los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo puede caer dos veces.

2. Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos

Con un mundo retrofuturista inspirado en los años 60 como telón de fondo, la Primera Familia de Marvel deberá hacer frente a su mayor desafío hasta la fecha. Obligados a buscar el equilibrio entre su papel de héroes y sus fuertes vínculos familiares, tendrán que defender la Tierra de un hambriento dios espacial llamado Galactus y su intrigante heraldo, Estela Plateada.

3. Mi pobre y dulce Angelito

Max Mercer se queda solo en Navidad y hará lo que haga falta para proteger su hogar de intrusos.

4. El diablo viste a la moda

En el vertiginoso mundo de la moda en Nueva York, la revista ‘Runway’ es el Santo Grial. Dirigida con puño de hierro y elegante manicura por Miranda Priestly, trabajar en ella es un temible reto para todo aquel que quiera triunfar en ese mundo. Hacerlo como ayudante de Miranda podría abrirle cualquier puerta a Andy Sachs, recientemente graduada. Pero ella es una chica que destaca por su desaliño dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy comprende muy pronto que para triunfar en ese negocio va a necesitar algo más que iniciativa y determinación. Y la prueba definitiva está delante de ella, vestida de Prada de pies a cabeza.

5. Mi pobre angelito 2

En plenas fiestas navideñas, el pequeño Kevin y su familia están a punto de coger un avión para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, pero Kevin se equivoca y embarca en un avión que lo lleva a Nueva York, donde vuelve a encontrarse solo y desprotegido.

6. Otro viernes de locos

La doctora Tess Coleman y Anna, su hija de quince años, tienen gustos muy distintos. Mientras que Anna no entiende por qué su madre no apoya sus aspiraciones musicales, Tess, una viuda a punto de casarse de nuevo, se pregunta por qué su hija no es más amable con su prometido. Un día, dos galletitas chinas de la Fortuna provocan un gran cambio en sus vidas. A la mañana siguiente, Tess y Anna se encuentran con sus cuerpos intercambiados. Poco a poco, cada una empieza a comprender el punto de vista de la otra, pero tienen que encontrar la manera más rápida de recuperar su ser porque la boda de Tess se celebra dos días después.

7. La peor vuelta al mundo

Sin tener idea de lo que implica darle la vuelta al mundo, Juanpa Zurita convence a Disney de que lo puede lograr con un pequeño avión de un solo motor y el legendario piloto Matt Guthmiller. Recorriendo 8 destinos, 4 continentes, con 8 invitados famosos para no fracasar solo y el poco presupuesto que le sacó a Disney era inevitable que esto terminara en un desastre.

8. Ratatouille

Remy es una simpática rata que sueña con convertirse en un gran chef francés a pesar de la oposición de su familia y del problema evidente que supone ser una rata en una profesión que detesta a los roedores. El destino lleva entonces a Remy a las alcantarillas de París, pero su situación no podría ser mejor, ya que se encuentra justo debajo de un restaurante que se ha hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una estrella de la cuisine. A pesar del peligro que representa ser un visitante poco común (y desde luego nada deseado) en los fogones de un exquisito restaurante francés, la pasión de Remy por la cocina pone patas arriba el mundo culinario parisino en una trepidante y emocionante aventura.

9. El libro de la vida

La película cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión: la música. Antes de escoger el camino que seguirá, emprende una aventura recorriendo tres mundos fantásticos, donde tendrá que superar sus peores miedos. Producida por Guillermo del Toro.

10. En vivo desde el más allá, con Tyler Henry

El reconocido médium Tyler Henry aporta a invitados famosos esperanza, oportunidad de sanar y respuestas con sus lecturas emocionales.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué series y películas hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece
Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (AP/Richard Drew)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.

