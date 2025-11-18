México

Operativo Pez Vela: en Colima detienen a 54 personas, aseguran drogas, vehículos y armamento

La Secretaria de Marina informó que las acciones fueron resultado de los recorridos de vigilancia

Los elementos de seguridad llevan a cabo operaciones en el estado para fortalecer la seguridad (Galo Cañas/CUARTOSCURO)

El despliegue de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Colima culminó con la detención de cincuenta y cuatro personas y el aseguramiento de un arsenal, vehículos, inmuebles y sustancias ilícitas, en el marco de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”, según dio a conocer la dependencia mediante un comunicado de prensa.

Dichas operaciones se llevaron a cabo en distintas colonias de los municipios de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, y tuvieron como propósito principal disminuir los niveles de violencia y reforzar la seguridad de la población.

Según el comunicado, durante los patrullajes, los elementos navales incautaron dos armas cortas, dos armas artesanales, dieciocho armas blancas, un cargador y diecisiete cartuchos, así como doscientas sesenta y ocho dosis con características similares a la metanfetamina. Además, se decomisaron cinco envoltorios y dos bolsas que contenían hierba seca con rasgos propios de la marihuana.

Entre los bienes asegurados figuran cinco inmuebles, una estructura unipolar (antena), dos computadoras, nueve teléfonos celulares, dos radios de comunicación, una camioneta con reporte de robo y ocho motocicletas.

La Semar detalló que los detenidos y los objetos confiscados fueron entregados a las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes. En estos operativos participaron también integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública (DSP) de Manzanillo.

La institución subrayó que estas acciones forman parte de los recorridos de vigilancia implementados para fortalecer la seguridad ciudadana y reducir los índices delictivos en la región. Cabe recalcar que dichas acciones se han implementado luego de que el gobierno federal pusiera en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde Uruapan, Carlos Manzo, el pasado dos de noviembre.

Resultados del Plan Michoacán, implementado tras asesinato de Carlos Manzo

(FOTO: Especial)

En el marco del Plan Michoacán para la Justicia y la Paz, se dio a conocer el despliegue de fuerzas federales y estatales en Michoacán del 14 al 16 de noviembre, que dejaron como resultado la detención de doce personas, así como el decomiso de armas, drogas, vehículos y artefactos explosivos

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional encabezaron una serie de operativos coordinados con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. Estas acciones conjuntas permitieron intervenir en municipios clave donde se identificó la presencia de células delictivas. En Apatzingán, los agentes aseguraron tres artefactos explosivos, tres armas de fuego, setecientos treinta cartuchos útiles, quince cargadores, tres vehículos y diverso equipo táctico.

Por otra parte, en Reyes de Salgado, los efectivos confiscaron una ametralladora, catorce cargadores, un inmueble y tres vehículos, de los cuales dos presentaban blindaje artesanal. El alcance de los operativos se extendió a Quiroga, Apatzingán, Reyes del Salgado, Zamora, Jacona, Morelia, Zitácuaro, Maravatío, Uruapan y Sahuayo, donde se incautaron ocho artefactos explosivos improvisados, una ametralladora, tres armas de fuego, ochocientos sesenta y seis cartuchos, veintinueve cargadores, siete vehículos, dosis de presunta droga con características de cristal, posible marihuana, tres motocicletas, tres inmuebles, dos teléfonos celulares, doscientos litros de hidrocarburo y diverso material táctico.

