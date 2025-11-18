Mexicana en Canadá desata polémica con su video batallando con la nieve: “No hay crimen y mis hijos aquí sí pueden salir”

Entre risas y cansancio, la mexicana Myriam López conquistó las redes al compartir un video desde Montreal donde aparece luchando contra la nieve para limpiar su auto.

La mexicana Myriam López generó una fuerte conversación en redes sociales luego de publicar un video desde Montreal, Canadá, donde aparece limpiando su auto cubierto por una intensa capa de nieve. Visiblemente cansada y luchando contra el clima extremo, la joven relató entre risas que, a pesar del agotamiento, uno de los motivos por los que valora su vida en el país de la hoja de maple es que sus hijos pueden salir a la calle sin miedo, una frase que rápidamente se volvió el eje de la discusión.

En la grabación, López se escucha recordándose a sí misma que en ese país “no hay crimen” y que sus hijos crecen con la tranquilidad que muchos padres en México anhelan. Sin embargo, mientras intenta retirar la nieve, el frío la lleva a lanzar una frase que se volvió viral: “No sé si ahora prefiero la delincuencia… pero con sol”. El comentario, acompañado de humor y evidente frustración, despertó miles de reacciones que oscilaron entre el apoyo, la risa y la crítica.

Los comentarios de Myriam López sobre la seguridad de sus hijos en Canadá y su lucha contra la nieve desataron una ola de reacciones que mezclan humor, crítica y reflexión sobre la vida en el extranjero.

Algunos usuarios se identificaron de inmediato con la experiencia, recordando que vivir en un país más seguro no significa que la vida sea más fácil. “La nieve no perdona, pero al menos tus hijos pueden jugar afuera sin miedo”, comentó un internauta. Otros aprovecharon para reflexionar sobre las dificultades de la migración y las realidades contrastantes entre México y Canadá.

Entre los mensajes también sobresalió el consejo humorístico de un usuario que le recomendó ver el video “Un Argentino en Toronto”, famoso por retratar lo duro que puede ser el invierno. Myriam respondió que ya lo conoce desde hace años y que incluso se lo enviaron repetidamente cuando decidió mudarse. “Es 100% real”, escribió entre emojis de risa.

Crédito: TikTok / @@myriam_lo

Aunque su publicación generó debate, López aclaró que su comentario fue una broma nacida del cansancio y que, tras una década viviendo en Canadá, sabe bien que los sacrificios valen la pena cuando se trata de la seguridad de sus hijos. Su video continúa acumulando vistas y reacciones, convirtiéndose en una muestra más de cómo las experiencias de los migrantes pueden generar empatía, humor y reflexión sobre lo que significa buscar un futuro más seguro, sin importar el clima que haya que enfrentar.