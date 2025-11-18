La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

00:24 hs

¿Por qué Manola Diez habló de Teo?

Manola Díez vivió uno de los episodios más tensos de su participación en La Granja VIP al regresar al programa tras ser eliminada, cuando debió enfrentar a los críticos y abordar el impacto de sus declaraciones sobre Teo.

Durante la gala del lunes, la actriz reconoció que su comentario sobre conocer personas dispuestas a agredir a Teo fue un error motivado por el enojo, y admitió: “No conozco a nadie con esas intenciones, fue un comentario desafortunado”.