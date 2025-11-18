La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

Manola Díez vivió uno de los episodios más tensos de su participación en La Granja VIP al regresar al programa tras ser eliminada, cuando debió enfrentar a los críticos y abordar el impacto de sus declaraciones sobre Teo.
Durante la gala del lunes, la actriz reconoció que su comentario sobre conocer personas dispuestas a agredir a Teo fue un error motivado por el enojo, y admitió: “No conozco a nadie con esas intenciones, fue un comentario desafortunado”.
La repercusión de esas palabras se reflejó en la reacción del público y en la evaluación de los críticos, quienes señalaron que la afirmación de Manola generó una percepción negativa y marcó un punto de inflexión en su permanencia en el reality. “Esas palabras influyeron en mi salida y no justifican lo que sentí en ese momento”, reconoció la actriz al analizar su eliminación.
Cada martes, en La Granja VIP, se realiza El Duelo, una competencia en la que dos participantes se enfrentan directamente.
El ganador permanece en el programa y sigue con sus tareas habituales, mientras que el perdedor queda nominado automáticamente.
Las nominaciones se llevan a cabo los miércoles, durante La Asamblea, dos días después de la gala del capataz.
En este proceso, a diferencia de otros realities, los concursantes nominan de forma directa y cara a cara, eligiendo a un solo compañero para exponerlo a la eliminación.La selección de los dos concursantes que participan en El Duelo está a cargo del capataz en turno.