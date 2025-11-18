Frío CDMX: activan alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer del miércoles 19 de noviembre

Prevén ambiente frío para el amanecer de este miércoles 19 de noviembre en algunas zonas de la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

Continuarán las bajas temperaturas para el amanecer de este miércoles 19 de noviembre en algunas zonas de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 18 de noviembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que será una alcaldía de la capital del país, la que registrará temperaturas bajas para el amanecer de este miércoles 19 de noviembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. (Crédito: Cuartoscuro)

Se trata de la alcaldía: Tlalpan, la que registrará ambiente frío para el amanecer de este miércoles 19 de noviembre en la Ciudad de México.

En esta demarcación de la capital del país será activada la alerta amarilla para las primeras horas de la fecha señalada anteriormente.

Debido a la alerta amarilla emitida en esta alcaldía de la Ciudad de México, Protección Civil de la capital del país lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este miércoles 19 de noviembre.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en esta alcaldía para la mañana de este miércoles 19 de noviembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 03:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en esta alcaldía mencionada anteriormente para el amanecer de este miércoles 19 de noviembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Activan alerta amarilla en esta alcaldía de la CDMX para el amanecer del miércoles 19 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este miércoles 19 de noviembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención.