México

Frío CDMX: activan alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer del miércoles 19 de noviembre

En algunas zonas de la Ciudad de México se espera ambiente frío para las primeras horas de la fecha mencionada

Guardar
Prevén ambiente frío para el
Prevén ambiente frío para el amanecer de este miércoles 19 de noviembre en algunas zonas de la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

Continuarán las bajas temperaturas para el amanecer de este miércoles 19 de noviembre en algunas zonas de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 18 de noviembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que será una alcaldía de la capital del país, la que registrará temperaturas bajas para el amanecer de este miércoles 19 de noviembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. (Crédito: Cuartoscuro)

Se trata de la alcaldía: Tlalpan, la que registrará ambiente frío para el amanecer de este miércoles 19 de noviembre en la Ciudad de México.

En esta demarcación de la capital del país será activada la alerta amarilla para las primeras horas de la fecha señalada anteriormente.

Debido a la alerta amarilla emitida en esta alcaldía de la Ciudad de México, Protección Civil de la capital del país lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este miércoles 19 de noviembre.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en esta alcaldía para la mañana de este miércoles 19 de noviembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 03:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en esta alcaldía mencionada anteriormente para el amanecer de este miércoles 19 de noviembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 55 5683 22222.

Activan alerta amarilla en esta
Activan alerta amarilla en esta alcaldía de la CDMX para el amanecer del miércoles 19 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este miércoles 19 de noviembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención.

Temas Relacionados

Clima CDMXCDMXFríoFrío CDMXClimaTemperaturas BajasBajas TemperaturasAlerta Amarillamexico-noticias

Más Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 18 de noviembre en México

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este 19 de noviembre

¿Vas a conducir enlaCiudad de México y el Estado de México? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula Valle de

Dólar cae frente al peso al cierre de este martes 18 de noviembre

La moneda nacional mantiene su buena racha frente al billete verde y logra revertir sus pérdidas en las últimas horas antes del cierre de mercados

Dólar cae frente al peso

Detienen a “El topo” y siete personas más en dos Macuspana y Jalpa, Tabasco

Luis Alberto “N” contaba con una orden de aprehensión por venta de armas y droga

Detienen a “El topo” y

Sheinbaum y empresarios renovaron el Pacic: canasta básica seguirá en 910 pesos

Este acuerdo tiene como objetivo mantener sin cambios los precios de productos básicos como el frijól, atún y aceite comestible

Sheinbaum y empresarios renovaron el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El topo” y

Detienen a “El topo” y siete personas más en dos Macuspana y Jalpa, Tabasco

Ataque armado e incendio en bar Lacoss deja 5 muertos en Puebla: autoridades señalan narcomenudeo o cobro de piso

Canadá actualiza alerta de viaje a 14 estados por violencia y crimen en México

Reportan muerte de una mujer dentro de una cámara de refrigeración en supermercado de Tlaxcala

Familias de diez migrantes guatemaltecos en Chiapas exigen “verdad y justicia” a dos años de su desaparición

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal provoca caos a

Christian Nodal provoca caos a su llegada al Reclusorio Oriente para evitar ser aprehendido

Oscar Maydon enfrenta fuerte reclamo de una señora y responde: “No tengo por qué aguantar comentarios pende...”

La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

Martha Higareda y el dilema que tiene con su esposo por el nombre de sus gemelas: “Él me sale con unos nombres muy americanos”

Juan Gabriel conquista a las nuevas generaciones: su repunte histórico suma 1.6 millones de nuevos fans

DEPORTES

Sergio Dipp arremete contra Raúl

Sergio Dipp arremete contra Raúl Jiménez tras quejarse de la afición: “Lo invito a que renuncie, total, no ha hecho nada”

Liga Mexicana de Béisbol anuncia su calendario para la temporada 2026

Berterame ve a Fidalgo listo para competir por un lugar en la Selección Mexicana

Costa Rica vs Honduras: a qué hora y dónde ver a Miguel Herrera buscar su pase a la Copa del Mundo 2026

¿Quién es Estefanía Caballero? La fan que se volvió viral en el partido México vs Uruguay por su parecido a Anne Hathaway