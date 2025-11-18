México

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Ciudad de México este 18 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Ciudad de México para este martes 18 de noviembre:

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 26 grados, la previsión de lluvia será del 1%, con una nubosidad del 87%, mientras que las ráfagas de viento serán de 28 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 10 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 34%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 28 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Ciudad de México (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en la capital mexicana

Se podría pensar que debido a su ubicación geográfica y a su tamaño, la CDMX tendría un clima subtropical homogéneo pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

En general, el clima es cálido y templado en la CDMX y oscila en promedio entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de agua pluvial, siendo junio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran precipitaciones.

Durante el invierno, las temperaturas suelen bajar a los cero grados en las zonas montañosas, como el Ajusco; en contraste, demarcaciones como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que cayó nieve en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro ascendió hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados ocurrida el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

La temperatura que hay
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

México reporta incremento en pérdidas de viviendas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCiudad de Méxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de noviembre: servicio lento en la Línea 8, reportan retraso en los convoys

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Es México o IA? así puedes identificar un video real de uno creado con esta herramienta

Muchos clips de situaciones surrealistas en el país se han confundido con ocurrencias generadas artificialmente

¿Es México o IA? así

Tren Ligero Texcoco - La Paz: así avanza el proyecto para conectar el Edomex con la Línea A del Metro CDMX

La Secretaría de Movilidad mexiquense ya inició los estudios para la construcción de esta ruta

Tren Ligero Texcoco - La

Nodal debe presentarse en el Reclusorio Norte este 18 de noviembre, si falta podrían girar orden de aprehensión

La próxima audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal será crucial para el futuro del artista, quien busca recuperar los derechos de sus canciones en medio de serias acusaciones

Nodal debe presentarse en el

Pensión Mujeres Bienestar 2025 anuncia nueva ronda de pagos para beneficiarias que acaban de recibir su tarjeta: estas son las fechas

Mujeres de 60, 61 y 62 años que forman parte de este programa social recibirán por primera ocasión su pago de 3 mil pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar 2025 anuncia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades de Guanajuato blindan el

Autoridades de Guanajuato blindan el estado por los narcobloqueos en Michoacán

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados por enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército Mexicano

Plan Michoacán: estos fueron los resultados en sólo tres días de la estrategia para pacificar la entidad

Caen “El Caporal” y “El Pollo”, considerados operadores clave de Comandante Cromo en el Istmo de Oaxaca

Cae “El Furcio”, presunto líder criminal de La Familia Michoacana que opera en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

¿Es México o IA? así

¿Es México o IA? así puedes identificar un video real de uno creado con esta herramienta

Nodal debe presentarse en el Reclusorio Norte este 18 de noviembre, si falta podrían girar orden de aprehensión

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 17 de noviembre: arranca programa de este lunes para duelo del capataz

Érika Buenfil niega que su hijo sea ‘nepobaby’, aunque ya trabaja en Televisa: “No usó mis influencias”

Sergio Mayer Mori afirma que su papá, Sergio Mayer, no tiene talento: “Actúa muy mal, no canta, no baila”

DEPORTES

América vs Tigres Femenil: cuánto

América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025

Ruso Zamogilny, analista de TUDN, protagoniza pelea en redes con un seguidor: “Pago impuestos para tu beca”

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro

Chucky Lozano no jugará en el México vs Paraguay: ¿Qué le pasó al delantero?