Alerta climatológica en México por caída de nieve y vientos intensos en algunas entidades este 18 de noviembre

El ingreso de humedad y la interacción de sistemas frontales incrementan la probabilidad de lluvias, chubascos y ambiente frío

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 18 de noviembre

El avance del frente frío
El avance del frente frío número 15 trae consigo un descenso abrupto de temperaturas y condiciones extremas.

El frente frío número 15 se desplazará sobre el noroeste de la República Mexicana en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán descenso de temperatura, vientos muy fuertes a intensos e incremento de la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

A su vez, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de:

  • Baja California
  • Sonora

Por otro lado, una línea seca sobre Coahuila en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país.

Canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán; con lluvias puntuales fuertes en:

  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

En el resto de la República Mexicana, predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Así mismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

El clima puede variar en
El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Baja California (norte y centro)
  • Sonora (noroeste y norte)
  • Guerrero (sur)
  • Oaxaca (suroeste)
  • Chiapas (oeste y sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Morelos
  • Veracruz (región Olmeca)
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Sinaloa
  • Jalisco
  • Colima
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Puebla

Posible caída de nieve o aguanieve en sierras de:

  • Baja California
  • Norte de Sonora

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 80 km/h:

  • Golfo de California
  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

  • Baja California Sur
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costa occidental de:

  • Baja California

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

PUERTO DE VERACRUZ, 05OCTUBRE2023.- Aspectos
PUERTO DE VERACRUZ, 05OCTUBRE2023.- Aspectos del Puerto de Veracruz, dónde se percibe un intenso calor y se llevan acabo los trabajos del Festival Afrocaribeño.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas (istmo)

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

  • Coahuila
  • Durango
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Morelos
  • Puebla (suroeste)
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

  • Zacatecas
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Veracruz
  • Oaxaca

En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.

Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.

