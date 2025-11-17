México

Vehículo se incendió en Constituyentes de CDMX y provocó cortes a la circulación en Paseo de Reforma

Los bomberos acudieron al lugar de los hechos para provocar que el fuego se expandiera y hasta el momento no hay personas heridas

Guardar
Hasta el momento no se
Hasta el momento no se reportan lesionados. (X: Secretaría de Gestión de Riesgos y PC)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la mañana del lunes 17 de noviembre se registró un incendio en un vehículo particular sobre Avenida Constituyentes y Paseo de la Reforma. De acuerdo a reportes, el siniestro fue provocado por un corto circuito, lo que generó la rápida propagación del fuego en la unidad.

Los bomberos de la Ciudad de México acudieron de inmediato al lugar para controlar el fuego y evitar que se extendiera, logrando apagar las llamas sin que se reportaran lesionados o daños de consideración en las inmediaciones hasta el momento.

Las autoridades mantienen presencia y vigilancia en la zona para garantizar la seguridad vial y alertan a conductores sobre posibles afectaciones durante las labores de control y limpieza.

*Información en desarrollo

Temas Relacionados

IncendiosCiudad de MéxicoVialidadProtección Civilmexico-noticias

Más Noticias

Popocatépetl registró 10 emisiones este 17 de noviembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 10 emisiones este

Caen tres personas por el homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar, hallado en un canal de aguas negras en Edomex

Dos femeninas y un masculino habrían participado en la privación de la vida de la víctima, así como en su desaparición

Caen tres personas por el

Cuál es el precio de los centenarios de oro y onzas de plata en Banco Azteca y otras instituciones

Varios bancos están en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un precio diferente por compra y venta de monedas

Cuál es el precio de

Video muestra el brutal ataque a un joven que fue rociado con gasolina y quemado en una fiesta de Chiapas

La víctima identificada como Abner “N”, fue quemado presuntamente por su hermano en estado de ebriedad

Video muestra el brutal ataque

Esta es la fecha de entrega de las tarjetas vencidas del Banco del Bienestar

A partir de la entrega, los jóvenes podrán contar con el medio necesario para recibir el apoyo económico, el cual se otorga cada dos meses

Esta es la fecha de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Sinaloa aún no

Fiscalía de Sinaloa aún no brinda información sobre desplazados a Durango y Chihuahua, acusa la Comisión de DDHH

“Pipo”, Los Lobos y el CJNG: así opera la alianza criminal de los narcos ecuatorianos y mexicanos

Quién era “El Jerry”, influencer asesinado en Culiacán, Sinaloa

Los últimos videos que compartió El Jerry minutos antes de ser asesinado en Culiacán

Asesinan a balazos al influencer “El Jerry” en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Lupita Jones destapa podredumbre en

Lupita Jones destapa podredumbre en Miss Universo México: opacidad, apuestas y posible fraude millonario

La Granja VIP en vivo hoy lunes 17 de noviembre: Manola Díez se convirtió en la quinta eliminada tras presunto fraude

Reviven burla de Alejandro Fernández contra los Aguilar tras polémica de Ángela y Christian Nodal en los Grammy

Maite Perroni lanza fuerte mensaje tras el asesinato de Carlos Manzo: “Fue silenciado con su muerte”

Carín León habría lanzado indirecta a Ángela Aguilar y su familia en los Latin Grammy

DEPORTES

Geo González, comentarista de TUDN,

Geo González, comentarista de TUDN, anuncia que venció al cáncer por segunda vez

Mexicanos en Europa: Santiago Giménez jugará el “Derby della Madonnina” y Edson Álvarez enfrentará a Julián Araujo

Dominik Mysterio compara su derrota con el clásico del fútbol mexicano: “Fue como las Chivas ganándole al América, un accidente”

América vs Tigres: ¿Cuántas veces se han enfrentado en la final de la Liga Mx Femenil?

Quién es Isabel Huitrón, la mexicana que le dio a México su primera medalla en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025