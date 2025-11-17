Vehículo se incendió en Constituyentes de CDMX y provocó cortes a la circulación en Paseo de Reforma

Hasta el momento no se reportan lesionados. (X: Secretaría de Gestión de Riesgos y PC)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la mañana del lunes 17 de noviembre se registró un incendio en un vehículo particular sobre Avenida Constituyentes y Paseo de la Reforma. De acuerdo a reportes, el siniestro fue provocado por un corto circuito, lo que generó la rápida propagación del fuego en la unidad.

Los bomberos de la Ciudad de México acudieron de inmediato al lugar para controlar el fuego y evitar que se extendiera, logrando apagar las llamas sin que se reportaran lesionados o daños de consideración en las inmediaciones hasta el momento.

Las autoridades mantienen presencia y vigilancia en la zona para garantizar la seguridad vial y alertan a conductores sobre posibles afectaciones durante las labores de control y limpieza.

*Información en desarrollo