El colesterol es una sustancia grasa presente en todas las células del cuerpo y cumple funciones esenciales, como la formación de hormonas, vitamina D y ácidos biliares para la digestión.

Cuando hay un exceso de colesterol, especialmente del tipo LDL (lipoproteína de baja densidad, conocido como “colesterol malo”), se puede acumular en las paredes de las arterias, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares.

Debido a que una de las principales causas de su aparición es una mala alimentación, rica en grasas saturadas, es común que las personas con colesterol elevado padezcan también de sobrepeso y obesidad.

Sin embargo, aunque muchas personas no lo saben, la gente de complexión delgada también puede llegar a tener problemas de colesterol elevado, el cual puede ser difícil de diagnosticar en ellos, ya que nadie suele pensar que alguien delgado tenga este tipo de problema.

Es por esta razón que es importante tener una alimentación balanceada, incluso si se tiene un metabolismo donde no se sube de peso a pesar de tener una dieta rica en grasas.

Aquí te decimos las razones por las que incluso las personas en un peso normal pueden llegar a tener colesterol elevado sin sabelo.

Por qué puedes tener el colesterol elevado a pesar de ser una persona delgada

Como mencionamos, aunque suele ser un factor de riesgo, el colesterol elevado no depende únicamente del peso corporal. En este sentido, una persona delgada puede presentar niveles altos de colesterol por varias razones:

Genética: Algunas personas heredan una tendencia a producir más colesterol o a metabolizarlo de forma menos eficiente, independientemente de su peso. La hipercolesterolemia familiar es un ejemplo de ello.

Alimentación: Consumir alimentos ricos en grasas saturadas o trans, como embutidos, comida rápida, productos de pastelería y frituras, puede elevar el colesterol, incluso en personas con peso normal.

Falta de actividad física: No realizar ejercicio regularmente puede aumentar el colesterol LDL y reducir el HDL, aunque la persona no tenga sobrepeso.

Condiciones médicas: Enfermedades como el hipotiroidismo, enfermedades renales o trastornos hepáticos pueden alterar los niveles de colesterol en personas delgadas.

Edad: El riesgo de colesterol elevado aumenta con los años, independientemente del peso.

Consumo de alcohol o tabaco: Fumar y beber alcohol en exceso puede afectar los niveles de colesterol.

Por estas razones, es recomendable realizar controles periódicos del colesterol, incluso en personas que no presentan sobrepeso.