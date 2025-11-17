México

Polémico discurso de Carín León en los Grammy siembra dudas sobre un rompimiento con Pepe Aguilar

Las palabras del cantautor han sido interpretadas como una respuesta sutil a un discurso de Ángela Aguilar carente de humildad

La amistad de los cantantes
La amistad de los cantantes de regional mexicano está bajo el escrutinio público. (@carinleonoficial, @pepeaguilar_oficial, Instagram)

¿Broma, indirecta o improvisación? El discurso de Carín León en la pasada entrega de los Latin Grammy 2025 resuena en plataformas digitales, donde cientos de usuarios han interpretado sus expresiones como una respuesta irónica, pero sutil, a una visión reduccionista de la intérprete Ángela Aguilar sobre el rol de artistas mexicanos ajenos a su familia en la popularización de la música mexicana en Estados Unidos.

“Mis abuelos y mi papá fueron unos señorones. Nos abrieron la puerta a todos los cantantes de la música mexicana”, afirmó Aguilar durante una presentación en el país como parte de su gira Libre Corazón.

Al recibir el galardón en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea’ por Palabra de To’s (Seca), Carín León destacó el impacto de artistas que pavimentaron el camino para su éxito actual.

“Quiero agradecer a todas las personas que han hecho esto posible, indirectamente… Al maestro José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Javier Solís, Freddie Mercury, Michael Jackson, Elvis Presley… que hicieron y nunca se imaginaron en lo que iba a terminar la música mexicana y en lo que íbamos a terminar nosotros”, expresó ante la audiencia.

Al recibir su Latin Grammy evitó mencionar en su agradecimeinto a Antonio Aguilar y a Pepé Aguilar.

Lo que inició como un momento chusco adquirió un nuevo sentido cuando la prensa de espectáculos consignó interpretaciones surgidas en redes sociales sobre el discurso del intérprete de “Primera cita”.

El periodista Javier Ceriani participó en la conversación al compartir un video que compara ambos discursos y preguntar a su audiencia si consideraban que había una conexión. “Ella vive en un mundo paralelo, en otra dimensión”, escribió una usuaria en alusión a Ángela Aguilar, mientras otro destacó: “gracias a Dios es amigo de la familia Aguilar, si no termina con todos”.

Una amistad bajo la lupa

Exactamente un año antes, Pepe Aguilar y Carín León también eran noticia tras su asistencia a los Latin Grammy, aunque con un sentido completamente distinto.

Aguilar reunió en una fiesta personal a Carín León y a su yerno, Christian Nodal, poniendo fin a años de un distanciamiento público y un desdén mutuo entre ambos compositores.

En 2024, Pepe Aguilar reunió
En 2024, Pepe Aguilar reunió a Carín León con su yerno, Christian Nodal. (@pepeaguilar_oficial, Instagram)

Mediante su cuenta de Instagram, Pepe Aguilar compartió fotografías de un encuentro al que también asistieron Carlos Rivera y Marc Anthony.

Al calor de tequilas, León y Nodal conciliaron sus diferencias, las cuales surgieron años antes, cuando León cuestionó las condiciones solicitadas por Nodal para colaborar con otros artistas.

A pesar del lazo familiar que lo une a Christian Nodal, Pepe Aguilar llegó a externar su predilección por las interpretaciones de Carín León. Durante una por Colombia en septiembre de 2024, Aguilar habló sin filtros sobre el tema: “Carín León por mucho y mira que me cae muy bien Christian, y se lo he dicho unas 20 veces”.

Al margen de la atención que ha recibido el tema, hasta el momento, tanto Pepe Aguilar como Carín León han sido herméticos sobre el tema. La falta de una postura mantiene la atención pública en ambos cantantes, quienes a finales de 2024 habían compartido escenario.

Pepe Aguilar performs at the
Pepe Aguilar performs at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

