Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de noviembre: Línea 4 del MB reestablece servicio en todas sus estaciones

El Metrobús inició sus operaciones hoy lunes 17 de noviembre. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aún no brinda servicio, pues hay horario especial por día festivo.

Con motivo de la conmemoración del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana , cuya celebración se recorrerá en México al próximo lunes 17 de noviembre, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) anunció ajustes en los horarios de operación de los distintos sistemas que conforman la red de Movilidad Integrada (MI) de la Ciudad de México.

Tras abrir puertas, usuarios del STC reportan avance lento en la Línea 7 (El Rosario-Barranca del Muerto). Las autoridades responden.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , celebró públicamente la reapertura completa de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México .

En una comunicación a través de la red social X precisaron que la circulación y la salida de los trenes se están agilizando desde las terminales. Además, exhortaron a los usuarios: “Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”.

Usuarios de la Línea A del Metro CDMX reportaron largos tiempos de espera en el avance de los trenes, ante los reclamos en redes sociales explicaron que trabajan para mejorar la circulación de trenes.

Servicio lento en la Línea A del Metro CDMX

El aviso, difundido a través de sus canales digitales, señaló: “Se restablece el servicio” en la Ruta Sur de la Línea 4, destacó que la circulación está activa en el trayecto correspondiente. Además, exhortaron a los usuarios a revisar el portal metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB para obtener información en tiempo real sobre el estado de la red y así planear mejor sus traslados.

Luego de algunas afectaciones en la Línea 4 Ruta Sur del Metrobús , las autoridades confirmaron la reanudación total del servicio. El sistema informó la actualización a las 12:26 hrs, comunicó a los usuarios que el recorrido ha vuelto a operar con normalidad y pueden consultar los detalles en el portal oficial del Metrobús.

