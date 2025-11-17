México

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de noviembre: Línea 4 del MB reestablece servicio en todas sus estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

21:37 hsHoy

Línea 4 del Metrobús restablece servicio

Luego de algunas afectaciones en la Línea 4 Ruta Sur del Metrobús, las autoridades confirmaron la reanudación total del servicio. El sistema informó la actualización a las 12:26 hrs, comunicó a los usuarios que el recorrido ha vuelto a operar con normalidad y pueden consultar los detalles en el portal oficial del Metrobús.

El aviso, difundido a través de sus canales digitales, señaló: “Se restablece el servicio” en la Ruta Sur de la Línea 4, destacó que la circulación está activa en el trayecto correspondiente. Además, exhortaron a los usuarios a revisar el portal metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB para obtener información en tiempo real sobre el estado de la red y así planear mejor sus traslados.

21:18 hsHoy

Servicio lento en la Línea A del Metro CDMX

Usuarios de la Línea A del Metro CDMX reportaron largos tiempos de espera en el avance de los trenes, ante los reclamos en redes sociales explicaron que trabajan para mejorar la circulación de trenes.

En una comunicación a través de la red social X precisaron que la circulación y la salida de los trenes se están agilizando desde las terminales. Además, exhortaron a los usuarios: “Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”.

16:35 hsHoy

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino.
16:20 hsHoy

Metro CDMX

Claudia Sheinbaum celebra la reapertura total de la Línea 1 del Metro

La mandataría recordó que la obra se inició durante su gestión como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México

La obra inició cuando la presidenta era Jefa de Gobierno.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró públicamente la reapertura completa de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

16:20 hsHoy

Metro CDMX

Tras abrir puertas, usuarios del STC reportan avance lento en la Línea 7 (El Rosario-Barranca del Muerto). Las autoridades responden.

Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino.
11:22 hsHoy

Transporte en CDMX tendrá horario especial por conmemoración de la Revolución Méxicana

El Sistema de Movilidad Integrada se integrará al día de asueto programado para el próximo lunes 17 de noviembre

Revelan horario en el que la Red de Movilidad Integrada operará el próximo 17 de noviembre.

Con motivo de la conmemoración del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, cuya celebración se recorrerá en México al próximo lunes 17 de noviembre, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) anunció ajustes en los horarios de operación de los distintos sistemas que conforman la red de Movilidad Integrada (MI) de la Ciudad de México.

11:21 hsHoy

El Metrobús inició sus operaciones hoy lunes 17 de noviembre. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aún no brinda servicio, pues hay horario especial por día festivo.

