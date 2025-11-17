México

Llega el frente frío 15: Conagua pronostica lluvias fuertes en estos estados

El pronóstico indica que las lluvias más intensas se concentrarán en Baja California, Oaxaca y Chiapas

Guardar
El Frente Frío Número 15
El Frente Frío Número 15 llega a México. (Cuartoscuro)

Las condiciones meteorológicas previstas para este martes en México anticipan un escenario bajas temperaturas, lluvias intensas y vientos fuertes, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Estas condiciones se atribuyen a la interacción del frente frío número quince, que se aproxima al noroeste del país; una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera; las corrientes en chorro polar y subtropical; canales de baja presión en distintas regiones.

También por el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe; y una línea seca sobre Coahuila que interactúa con el frente frío número catorce, el cual se mantendrá cerca de la frontera norte.

El pronóstico indica que las lluvias más intensas, con acumulados de entre veinticinco y cincuenta milímetros, se concentrarán en el norte de Baja California, el sur de Oaxaca y el centro y sur de Chiapas.

Más de 200 viviendas afectadas
Más de 200 viviendas afectadas en Chiapas tras el paso del frente frío número 13. Foto: Protección Civil Chiapas

Por ello, persistirá un ambiente de frío a muy frío durante la mañana y la noche en las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y la sierra norte de Sonora.

Para la madrugada del martes, se pronostican temperaturas mínimas de menos diez a menos cinco grados Celsius, con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Las montañas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla tendrán valores de menos cinco a cero grados, también con heladas, mientras que en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, las mínimas oscilarán entre cero y cinco grados.

En tanto, se esperan chubascos, con registros de cinco a veinticinco milímetros, en áreas de Sonora, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Otras entidades, como Baja California Sur, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla y Veracruz, experimentarán lluvias aisladas, con precipitaciones de hasta cinco milímetros.

Las autoridades advierten que las lluvias fuertes podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

En el resto del país, predominarán cielos despejados a parcialmente nublados, sin probabilidad de lluvias.

Por la tarde, se esperan temperaturas máximas de treinta y cinco a cuarenta grados Celsius en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el istmo de Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Temas Relacionados

Frente FríoConaguaClimamexico-noticias

Más Noticias

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

El piloto tapatío ya se prepara para competir en el máximo circuito de F1 y aseguró que desde el inicio marcará la diferencia

Checo Pérez amenaza con “sorprender

¿Cómo saber si ya me depositaron el pago de mi Pensión Mujeres Bienestar?

Los pagos han comenzado a realizarse durante este mes de Noviembre

¿Cómo saber si ya me

Otto Padrón, ex de Angélica Vale, tendría romance con la mamá de compañeros de la escuela de sus hijos, según Gustavo Adolfo Infante

El ex ejecutivo ha sido vinculado sentimentalmente con una madre del colegio de sus hijos, según versiones difundidas, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial de la relación

Otto Padrón, ex de Angélica

La SEP anunció 140 mil nuevos lugares en preparatorias para 2026

El plan educativo incorpora especialidades como inteligencia artificial, ciberseguridad y nanotecnología

La SEP anunció 140 mil

Rocío Nahle confirma que Veracruz liquidó 44 mil mdp en pagos al SAT y disminuyó deuda con el ISSSTE

La gobernadora informó que estos montos se cubrieron durante el presente año sin frenar la inversión pública

Rocío Nahle confirma que Veracruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Plan Michoacán: estos fueron los

Plan Michoacán: estos fueron los resultados en sólo tres días de la estrategia para pacificar la entidad

Caen “El Caporal” y “El Pollo”, considerados operadores clave de Comandante Cromo en el Istmo de Oaxaca

Cae “El Furcio”, presunto líder criminal de La Familia Michoacana que opera en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Reportan narcobloqueos y quema de vehículos en carreteras de Michoacán | Video

Fiscalía de Sinaloa aún no brinda información sobre desplazados a Durango y Chihuahua, acusa la Comisión de DDHH

ENTRETENIMIENTO

Otto Padrón, ex de Angélica

Otto Padrón, ex de Angélica Vale, tendría romance con la mamá de compañeros de la escuela de sus hijos, según Gustavo Adolfo Infante

Shiky de La Casa de los Famosos fue intubado tras cirugía, este es su estado luego de pasar por terapia intensiva

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 17 de noviembre: este lunes se decide al capataz de la semana

Tú siempre estuviste ahí: el K-Drama que desbancó a Juan Gabriel en el top de las series más vistas de Netflix

Apple México: las 10 canciones más sonadas hoy

DEPORTES

Checo Pérez amenaza con “sorprender

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro

Chucky Lozano no jugará en el México vs Paraguay: ¿Qué le pasó al delantero?

Tigres vs América: se confirman las fechas de la Final de la Liga Femenil MX

El día en que el papá de Erling Haaland jugó contra México en EEUU