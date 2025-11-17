México

Cuáles son los alimentos que más aportan probióticos de manera natural

Incluir estas opciones en tu dieta diaria tendrá un impacto positivo en tu salud

Guardar
Los alimentos fermentados son los
Los alimentos fermentados son los que más contienen probióticos.

Los probióticos son microorganismos vivos que, al ser ingeridos en cantidades adecuadas, ofrecen beneficios para la salud del anfitrión, principalmente al mejorar el equilibrio de la flora intestinal.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos microorganismos ejercen efectos positivos al potenciar las defensas inmunológicas, favorecer la digestión y contribuir a la prevención de trastornos gastrointestinales como la diarrea y el estreñimiento.

Entre los probióticos más comunes se encuentran distintas cepas de bacterias, como Lactobacillus, Bifidobacterium y algunas levaduras, presentes de forma natural en productos fermentados como el yogur, el kéfir y otros alimentos cultivados.

El consumo de probióticos puede formar parte de la dieta habitual mediante alimentos o suplementos, siempre bajo una supervisión profesional para garantizar su eficacia y seguridad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los alimentos que más aportan probióticos y cómo incluirlos en la alimentación

Los alimentos que más aportan probióticos de manera natural son aquellos que han pasado por procesos de fermentación con cultivos vivos.

Estos productos mantienen microorganismos beneficiosos que pueden contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal. Entre los principales se encuentran:

  • Yogur natural: Contiene cepas vivas de bacterias lácticas como Lactobacillus y Bifidobacterium. Se puede consumir solo, con frutas o usando como base para licuados.
  • Kéfir: Bebida de leche o agua fermentada con una amplia variedad de bacterias y levaduras. Puede tomarse como bebida o añadirse a batidos y cereales.
  • Chucrut: Repollo fermentado al estilo alemán, rico en bacterias vivas cuando se elabora de forma artesanal y se consume sin cocer. Se recomienda agregar como guarnición en platillos o en ensaladas.
  • Kimchi: Fermentado de origen coreano preparado principalmente con col y rábanos. Puede incorporarse como acompañamiento en comidas o en platos como arroz y sopas.
  • Miso: Pasta fermentada de soya propia de la cocina japonesa. Para preservar probióticos, se aconseja agregarla a las sopas una vez que han dejado de hervir.
  • Tempeh: Derivado de la soya fermentada, fuente de proteínas y microorganismos vivos. Se puede preparar al vapor, asado, en ensaladas o como parte de guisos vegetarianos.
  • Kombucha: Bebida obtenida del té fermentado con un cultivo de bacterias y levaduras. Se puede beber sola, fría o como base de bebidas mezcladas.
  • Quesos fermentados: Algunas variedades de queso madurado, como gouda, parmesano o cheddar artesanal, conservan bacterias vivas si no han sido pasteurizados tras la fermentación.
La kombucha es una bebida
La kombucha es una bebida fermentada que ofrece múltiples beneficios para la salud, como mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo incluirlos en la dieta:

  • Elige versiones sin pasteurizar ni aditivos artificiales para asegurar la presencia de probióticos activos.
  • Añade pequeñas porciones diariamente a las comidas: yogur o kéfir en desayunos, chucrut o kimchi como guarniciones, miso en sopas, tempeh en platillos principales y kombucha como bebida ocasional.
  • Alterna entre diferentes alimentos fermentados para obtener una mayor diversidad de microorganismos.

Estos productos pueden formar parte de una alimentación balanceada, adaptados a los gustos y necesidades personales.

Para personas con condiciones especiales de salud, se recomienda consultar con un profesional antes de incrementar el consumo de probióticos.

Temas Relacionados

probióticosnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

América vs Chivas Femenil semifinal de vuelta en vivo: Nicolette Hernández abre el marcador a favor de las águilas

Las águilas llegan al partido de vuelta con una ventaja en el marcador global que las colocaría en la final del torneo

América vs Chivas Femenil semifinal

Cayó adolescente presuntamente implicado en el asesinato de un mototaxista en la CDMX

El detenido fue monitoreado y localizado por el C2 Poniente tras su posible participación en el crimen

Cayó adolescente presuntamente implicado en

Anuncian nuevo Secretario de Seguridad en Michoacán a semanas del homicidio de Carlos Manzo

La sustitución se enmarca en el arranque del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, coordinado con autoridades federales

Anuncian nuevo Secretario de Seguridad

Aniversario de la Revolución Mexicana: ¿el lunes 17 de noviembre se paga doble o triple?

Además del salario correspondiente al descanso obligatorio, el trabajador tiene derecho a recibir un salario doble por el servicio prestado

Aniversario de la Revolución Mexicana:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secretaría de Marina detuvo a

Secretaría de Marina detuvo a siete presuntos integrantes de La Mayiza en El Pozo, Sinaloa

Continúan las acciones del Plan Michoacán: autoridades reaprenden a Agustín “N”, presunto homicida

Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

Detienen a dos presuntos extorsionadores de La Unión Tepito mientras cobraban pago en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Cae el “Sargento”, presunto responsable de homicidio contra un menor de edad en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: a qué hora empieza la eliminación de este domingo

Top 10 Netflix México: “Frankenstein” de Guillermo del Toro lidera el ranking de las mejores películas del momento

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 16 de noviembre

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

América vs Chivas Femenil semifinal

América vs Chivas Femenil semifinal de vuelta en vivo: Nicolette Hernández abre el marcador a favor de las águilas

Reportan detención de Marco Antonio “Chiquimarco”, por violencia familiar

México vs Portugal, IA revela quién pasará a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17

Captan a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional Mexicano y enciende la polémica sobre su llamado al Tri

Checo Pérez y sus mascotas: la ternura que acompaña al piloto mexicano fuera de la pista