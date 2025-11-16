México

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Cancún

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Ayuntamiento de Benito Juárez)

Antes de partir a tu destino, checa el estado del tiempo en Cancún para las siguientes horas en este 16 de noviembre.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 30 grados, la probabilidad de lluvia será del 80%, con una nubosidad del 49%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura llegará a los 22 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 8%, con una nubosidad del 18%, mientras que las ráfagas de viento serán de 17 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)

Cerca del mar, así es el clima en Cancún

El clima en Cancún es de tipo semi-tropical, con humedad del 80% debido a las corrientes provenientes del Golfo de México; en este lugar turístico la temperatura media es de 26 grados, misma que puede llegar hasta los 35 grados durante el verano.

A pesar de que el clima es muy parecido durante todo el año, se ven al menos dos periodos muy marcados: una que va de mayo a octubre y que es de temporada de lluvias pero ligeramente más cálidas; y otra que va de noviembre a abril, con un clima más fresco.

Las precipitaciones siempre se hacen presentes, pero son más cuantiosas en el verano, siendo los meses de septiembre y octubre los más peligrosos debido a la formación de tormentas tropicales, ciclones y huracanes.

La temperatura media en Cancún
La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)

Dónde está el mejor clima de México

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer divide al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCancúnQuintana Roomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La Granja VIP: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Manola Díaz, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo están en la placa de nominados

La Granja VIP: César Doroteo

¿Quién será el quinto eliminado de La Granja VIP, según lista filtrada?

Hace unas semanas, se dio el supuesto orden en que los granjeros abandonarán el programa 24/7

¿Quién será el quinto eliminado

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad deja 5 muertos y 9 detenidos en El Guasimal, Sinaloa

Los hechos ocurrieron luego de que vecinos del lugar denunciaran un pleito entre civiles armados

Enfrentamiento entre civiles armados y

Melate Retro resultados del sorteo 1582 del sábado 15 de noviembre de 2025

La Lotería Nacional dio a conocer los números ganadores de este tradicional juego

Melate Retro resultados del sorteo

Procesan a segundo implicado en el asesinato de adolescente aficionado a las Chivas en Jalisco

El joven, conocido como “Lalito”, fue agredido cuando salía de una serenata dedicada al Club Deportivo en Zapopan

Procesan a segundo implicado en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad deja 5 muertos y 9 detenidos en El Guasimal, Sinaloa

Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen implicado en asesinato de Luis Donaldo Colosio

Capturan a 5 personas con más de mil cartuchos, armas, granadas y casi 640 mil pesos tras cateo en Zacatecas

Chilpancingo exige al Gobierno Federal reforzar seguridad tras ataque armado en la sierra, advierte posible desplazamiento

Ejército y Guardia Nacional localizan 20 explosivos improvisados en Badiraguato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: César Doroteo

La Granja VIP: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

¿Quién será el quinto eliminado de La Granja VIP, según lista filtrada?

Fátima Bosch luce peinado al estilo Frida Kahlo en su entrevista a puerta cerrada de Miss Universo 2025

Así luce hoy la iglesia gótica en Guadalajara que inspiró a Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

“Seguro estaba en mi chamarra”: Sergio Mayer Mori estaría recibiendo información de su papá a través de su ropa

DEPORTES

El entrenador que pasó de

El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

México empata con Uruguay en un duelo estratégico entre Aguirre y Bielsa.

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile

Martinoli, Bermúdez, Faitelson y Vaca protagonizan un inesperado encuentro de cara al México vs. Uruguay

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”