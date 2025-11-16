Marina y Ejército mexicano detienen a dos hombres armados en operativo conjunto en Culiacán, Sinaloa

Las autoridades detuvieron a dos personas durante patrullajes de prevención. (SSPS)

Dos hombres armados fueron detenidos el 15 de noviembre de 2025 en la colonia Estela Ortiz de Toledo, en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales.

El despliegue, en el que participaron la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS) a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) la Secretaría de Marina (Semar) la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado, (FGE) permitió asegurar fusiles AK-47 y equipo táctico en la zona.

La intervención ocurrió cuando los agentes realizaban patrullajes de prevención y seguridad en las calles de la mencionada colonia. Durante el recorrido, los policías estatales detectaron a un hombre cerca de una camioneta modelo Ford Escape de color blanco.

Detalles del operativo en Sinaloa

Las autoridades detuvieron a dos personas en Culiacán Sinaloa. (X: @Eco1_LVM)

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Seguridad Pública, al notar la presencia policial, el individuo corrió hacia un terreno baldío, pero fue interceptado y detenido por los elementos de seguridad, mientras que el otro se encontraba en el vehículo.

Según los datos proporcionados por la misma institución, al inspeccionar el vehículo, los agentes localizaron a un segundo hombre en su interior, quien también fue arrestado en el lugar.

En el operativo, las autoridades aseguraron dos fusiles tipo AK-47 calibre 7,62x39 mm, siete cargadores, un casco balístico, un chaleco balístico con dos placas y la camioneta utilizada por los detenidos.

Todo el material incautado, junto con los dos hombres, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, encargado de las investigaciones para determinar la situación legal de los implicados.

Las instituciones participantes reiteraron el llamado a la ciudadanía para utilizar el número de emergencias 911 o el 089 para denuncias anónimas, con el objetivo de fortalecer la colaboración social en materia de seguridad.

Hasta el día viernes, el informe de seguridad, que se realiza con información proporcionada por todas las entidades federativas del país, el estado sólo registró un homicidio doloso.

Durante los meses de 2025, el análisis mensual sobre homicidios dolosos a nivel nacional muestra una reducción sostenida respecto a los periodos anteriores.

Para el mes de octubre de 2025, el promedio diario nacional se situó en 50.1 víctimas, con un acumulado de 1,553 casos registrados en todo el país. En noviembre de 2025, el corte alcanzó 687 víctimas en los primeros 14 días del mes, lo cual representa un descenso respecto a los mismos meses del año anterior.