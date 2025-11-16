Gustavo Adolfo Infante reaparece y responde fuertes acusaciones de Sergio Mayer: “La única rata eres tú”

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México falló a favor del periodista en un caso donde el diputado federal exigía una indemnización de 2.5 millones de dólares. (imagentvmx, sergiomayerb, Instagram)

Gustavo Adolfo Infante retornó a las redes sociales tras una ausencia obligada del ojo público luego de que el 13 de noviembre un juez en materia penal dictó un arresto administrativo en su contra por violar medidas cautelares en favor de la actriz Maribel Guardia.

Irónicamente, las primeras publicaciones de Infante en X —antes Twitter— no se centraron en el proceso legal que sostiene con la actriz costarricense por presunto acoso mediático, sino en su enemistad con el actor y político Sergio Mayer Bretón, quien días antes, se refirió al presentador de televisión llamándolo “rata”.

Sergio Mayer ironizó sobre la situación legal de Infante. (Captura de pantalla, X)

Infante contra Mayer, una disputa legal larga y tensa

“Alguien anda escondido como rata evitando el arresto. Adivinen de quién se trata?”, escribió el morenista en X, donde arrobó al presentador. Sus diferencias surgieron en 2023, cuando Sergio Mayer demandó a Gustavo Adolfo Infante por presunto daño moral y exigió una indemnización de 50 millones de pesos por contratos comerciales no efectuados a causa de declaraciones del periodista.

Un juez falló a favor de Infante, quien extendió el proceso contrademandando a Mayer Bretón, a quien acusó de supuesto tráfico de influencias por su injerencia en el caso del actor Héctor Parra.

En respuesta a los recientes señalamientos de Mayer Bretón, el titular de De Primera Mano negó estar escondido y recordó señalamientos que ha hecho en los últimos años. “Aquí estoy al aire. Yo no robo, no abuso y no hago tráfico de influencias amparado en una Diputación Plurinominal regalada. Por cierto ya van dos instancias que pierdes en mi contra y vas a perder el amparo también. La única rata aquí eres tú y todo el mundo lo sabe”.

Infante reviró al morenista. (X)

Posteriormente, compartió una publicación de un usuario, donde acusa al morenista de baja productividad legislativa: “El diputado Sergio Mayer anda muy ocupado hablando de chismes de La Granja VIP, no me lo distraigan con que se ponga a legislar”, escribió en referencia a las intenciones del legislador de demandar a las presentadoras Linet Puente y Ferka por supuesta apología del delito.

En entrevistas y mediante sus plataformas digitales, Mayer Bretón expuso su rechazo a los comentarios hechos por ambas presentadoras en su calidad de panelistas de La Granja VIP.

De acuerdo con Sergio Mayer, Puente y Ferka minimizaban el estupro, delito del que fue víctima su hijo, Sergio Mayer Mori, actualmente participante del reality de TV Azteca.

“Los niveles de estupidez de Linet Puente y Ferka por su falta de empatía, de conocimiento legal y moral al minimizar y normalizar un delito como es el estupro, haciendo apología del mismo, revictimizando a la víctima, por el hecho de ser hombre, aunque la realidad es por ser mi hijo, rebasa los límites de la tolerancia. Les recomiendo consultar a sus abogados para que les expliquen las consecuencias legales por la apología del delito. O se disculpan o procederemos @TVAztecaCDMX”.

La amenaza de Mayer Bretón contra la producción del reality dio pie a un cuestionamiento más directo de parte de Infante: “Atención @PartidoMorenaMx, mucha atención @RicardoMonreal con este ‘legislador’ que en vez de legislar y ponerse a trabajar se pasa hablando de realitys shows y en chismes. Pena debería de darle al que lo apadrina y protege, @mariodelgado”.

Según Gustavo Adolfo Infante, su proceso legal en contra de Sergio Mayer marcha a su favor. La defensa legal del presentador estima que un juez desestime un recurso de amparo promovido por los abogados del político contra la sentencia de su caso por presunto daño moral.

(Captura de pantalla / La tía Sandra)