México

Fiscalía de Zacatecas investiga a menor de edad por utilizar IA de forma indebida contra 400 alumnas de secundaria

Según las investigaciones, alteraba imágenes y creaba videos cortos de índole sexual

El menor de edad tomaba fotografías rápidas de sus rostros afuera del sanitario sin consentimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado viernes 10 de noviembre se esparció un rumor entre el alumnado de la secundaria técnica número 1 de Zacatecas, debido a que se señalaba a algunos alumnos varones por hacer uso inapropiado de la Inteligencia Artificial.

De acuerdo con información emitida por múltiples fuentes locales, los menores de edad serían responsables de distorsionar y manipular fotos de las alumnas, por lo que las autoridades iniciaron una investigación girada a un estudiante que habría sido el autor de un video hecho con IA.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas implementaría acciones de atención y prevención de conductas delictivas, entre estas el mal uso y los riesgos de las plataformas, así como de la violencia digital.

Otros detalles sobre el uso indebido de la IA

La FGJEZ continúa investigando los hechos causados por el menor de 14 años. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los padres de las víctimas exigieron la renuncia del director de la institución y del titular de trabajo social por su presunta omisión tras haber recibido una denuncia grave por parte de las estudiantes.

Las denuncias de las afectadas, indican que un adolescente de 14 años, con ayuda de otros dos compañeros, alteraron y difundieron el contenido a través de redes sociales, afectando alrededor de 400 menores de edad, según El País.

Además, este contenido fue publicado en una página de la red social Instagram, así como en un alojamiento en la web, en un servidor de Google. El material era almacenado con los nombres de las jóvenes y el grado al que pertenecen.

Miembros de la policía de investigación de la Fiscalía de Zacatecas entrevistaron a uno de los jóvenes, le decomisaron un teléfono celular con el contenido pornográfico señalado y según entrevistas a las familias de las afectadas en medios locales y en redes, estas explicaron que el agresor conseguía las imágenes de los rostros de las estudiantes al permanecer fuera de los baños sosteniendo su celular.

Agregaron que el acusado se paraba en la puerta y les tomaba fotos rápidas cuando salían del sanitario. Con la ayuda de aplicaciones de IA, este estudiante logró crear cientos de fotografías.

Según la misma fuente, en un principio, el material alterado era difundido por grupos de WhatsApp y después llegaron a perfiles de acceso público en redes sociales.

Por ello, los padres de las víctimas demandaron la intervención directa de la secretaria de educación de Zacatecas, Gabriela Pinedo, quien envió a sus representantes para canalizar las denuncias. Sin embargo, esto sólo enfureció más a las familias de las afectadas, por lo que han considerado una omisión y desinterés de las autoridades sobre el caso.

