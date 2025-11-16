México

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la F1 tras el último Gran Premio

La Fórmula 1 es el
La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso del mundo (Jovani Perez/Infobae)

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después de la última fecha del calendario.

Quién lidera la tabla de posiciones

Tabla de posiciones de
Tabla de posiciones de la Fórmula 1 (Reuters)

Los pilotos que dominan el podio del campeonato mundial son: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Tras el último Gran Premio, el británico de McLaren encabeza la tabla de pilotos, llegando a los 390 puntos en lo que va de la temporada.

Por su parte, el piloto australiano de la escudería McLaren le pisa los talones a Norris y se encuentra en el segundo puesto con sus 366 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de Red Bull Racing, con el tercer puesto. El neerlandés ya suma 341 en lo que va de la competición.

La lista completa de la Fórmula 1

Lewis Hamilton en los test
Lewis Hamilton en los test de prueba con Ferrari en Bahrein (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 4

País: Great Britain

Puntos: 390

2.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 366

3.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 1

País: Netherlands

Puntos: 341

4.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 276

5.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 214

6.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 148

7.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 122

8.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 73

9.- Nico Hulkenberg

Escudería: Kick Sauber

Número: 27

País: Germany

Puntos: 43

10.- Isack Hadjar

Escudería: Racing Bulls

Número: 6

País: France

Puntos: 43

11.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 40

12.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 40

13.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 38

14.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 36

15.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 32

16.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 30

17.- Yuki Tsunoda

Escudería: Red Bull Racing

Número: 22

País: Japan

Puntos: 28

18.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 22

19.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Kick Sauber

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 19

20.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 0

