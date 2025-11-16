¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Antes de salir a la calle, checa el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.
La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Junto con el reporte, las autoridades capitalinas comparten una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.
Con los resultados del informe, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.
Este es el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire de este 16 de noviembre para la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.
Aceptable calidad del aire en CDMX y Edomex
La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Aceptable”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Moderado".
Las personas deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.
En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 4, esto significa que “necesita protección” si se va a salir al aire libre.
Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:
Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.
Calidad del aire por alcaldías y municipios
La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.
Tlalpan (AJM): Aceptable
Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento
Azcapotzalco (CAM): Aceptable
Coyoacán (CCA): Aceptable
Cuajimalpa (CUA): Aceptable
Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento
Cuauhtémoc (HGM): Aceptable
Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento
Venustiano Carranza (MER): Aceptable
Miguel Hidalgo (MGH): Aceptable
Álvaro Obregón (PED): Aceptable
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Aceptable
Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento
Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (UIZ): Aceptable
Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Aceptable
Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena
Naucalpan (FAC): Sin datos o en mantenimiento
Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
Ecatepec (LLA): Aceptable
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena
Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable
Ecatepec (SAG): Aceptable
Tlalnepantla (TLA): Aceptable
Tultitlán (TLI): Aceptable
Coacalco (VIF): Buena
Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento
Es importante mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.
La calidad del aire en CDMX
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.