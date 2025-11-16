México

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Guardar
La calidad del aire afecta
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de salir a la calle, checa el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Junto con el reporte, las autoridades capitalinas comparten una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.

Con los resultados del informe, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.

Este es el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire de este 16 de noviembre para la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.

Aceptable calidad del aire en CDMX y Edomex

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Aceptable”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Moderado".

Las personas deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 4, esto significa que “necesita protección” si se va a salir al aire libre.

Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Aceptable

Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento

Azcapotzalco (CAM): Aceptable

Coyoacán (CCA): Aceptable

Cuajimalpa (CUA): Aceptable

Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento

Cuauhtémoc (HGM): Aceptable

Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento

Venustiano Carranza (MER): Aceptable

Miguel Hidalgo (MGH): Aceptable

Álvaro Obregón (PED): Aceptable

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Aceptable

Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (UIZ): Aceptable

Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Aceptable

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Sin datos o en mantenimiento

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Aceptable

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable

Ecatepec (SAG): Aceptable

Tlalnepantla (TLA): Aceptable

Tultitlán (TLI): Aceptable

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Es importante mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

La calidad del aire en CDMX

El reporte no solo es
El reporte no solo es sobre la calidad del aire, sino también de los Rayos UV (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

CDMXCalidad del aireContingencia Ambientalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 16 de noviembre

La tensión en la comunidad de seguidores aumenta cada domingo

Exatlón México: quién sale eliminado

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Con estas historias, Prime Video busca seguir gustando a los usuarios

Las películas de Prime Video

Se registra sismo de 5.2 de magnitud en Cabo San Lucas, Baja California Sur

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 5.2

Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

17 hombres y 3 mujeres fueron rescatados por las autoridades en un predio situado en la zona sur de Culiacán

Ejército Mexicano libera a 20
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano libera a 20

Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

Detienen a dos presuntos extorsionadores de La Unión Tepito mientras cobraban pago en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Cae el “Sargento”, presunto responsable de homicidio contra un menor de edad en Quintana Roo

FGR incinera más de siete toneladas de droga en Guerrero y Baja California

Arrojan artefacto explosivo a salón de eventos sociales en Navolato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 16 de noviembre

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: el quinto granjero saldrá este domingo

Gustavo Adolfo Infante reaparece y responde fuertes acusaciones de Sergio Mayer: “La única rata eres tú”

DEPORTES

México vs Portugal, IA revela

México vs Portugal, IA revela quién pasará a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17

Captan a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional Mexicano y enciende la polémica sobre su llamado al Tri

Checo Pérez y sus mascotas: la ternura que acompaña al piloto mexicano fuera de la pista

Faitelson tunde a Raúl Jiménez por quejarse de la afición mexicana: “¡Ridículos y con poca vergüenza!”

Tigres vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver a la Máquina buscando su primer pase a la final de la Liga MX Femenil