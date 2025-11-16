México

Ejército y Guardia Nacional localizan 20 explosivos improvisados en Badiraguato, Sinaloa

Tras ser asegurados, los artefactos fueron destruidos por elementos de la Célula Contra Artefactos Explosivos

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional aseguraron y destruyeron los artefactos (@/sspsinaloa1)

La coordinación entre fuerzas federales y estatales permitió la localización y destrucción de veinte artefactos explosivos improvisados en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, una acción que refuerza la estrategia de seguridad en la región. El hallazgo se produjo durante recorridos terrestres realizados por personal del Ejército Mexicano en el poblado La Cieneguita, donde los elementos militares identificaron los dispositivos y procedieron a su aseguramiento.

La operación contó con la participación conjunta de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal Preventiva. Una vez asegurados, los artefactos fueron destruidos por integrantes de la Célula Contra Artefactos Explosivos, unidad especializada en la neutralización de este tipo de amenazas.

Finalmente, el gobierno estatal reiteró su compromiso con la protección de los ciudadanos, con este tipo de acciones coordinadas. Además, se recordó a la población la importancia de reportar cualquier emergencia para realizar denuncias anónimas, como parte de los mecanismos que buscan fortalecer la colaboración ciudadana en materia de seguridad.

En otros hechos, el pasado 3 de noviembre la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS) informó a través de su cuenta oficial en la red social X, el aseguramiento de 21 artefactos explosivos en una operación llevada a cabo por elementos del Ejército y un grupo interinstitucional.

Explosivos asegurados en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Crédito: X - @sspsinaloa1

De acuerdo a la SSPS, los que los artefactos explosivos, de fabricación casera, fueron localizados durante un despliegue terrestre en La Palma. Tras el aseguramiento, las autoridades notificaron tanto al Ministerio Público como a la Célula Contra Artefactos Explosivos del Ejército, que procedió a la destrucción de los objetos conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con el hallazgo.

Además, en este comunicado, las fuerzas de seguridad también reiteraron su compromiso de salvaguardar la integridad de la población de Sinaloa, subrayando la importancia de este tipo de intervenciones para preservar la seguridad local. El contexto en el que se produce este operativo es relevante, ya que La Palma es conocida por ser el lugar de origen de la familia Beltrán Leyva, integrada por Arturo, Héctor y Alfredo, figuras históricas del narcotráfico en México. Además, este poblado colinda con La Tuna, la localidad natal de Joaquín Guzmán Loera, donde recientemente se registró el ataque a la casa de su madre.

