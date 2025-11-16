México

Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

17 hombres y 3 mujeres fueron rescatados por las autoridades en un predio situado en la zona sur de Culiacán

Guardar
Objetos decomisados durante el operativo
Objetos decomisados durante el operativo realizado en Culiacán, X- @sspsinaloa1

Un operativo del Grupo Interinstitucional de seguridad, encabezado por elementos del Ejército Mexicano, permitió la liberación de 20 personas presuntamente privadas de la libertad, así como el aseguramiento de armas, drogas y un vehículo con reporte de robo, en el sur de Culiacán, Sinaloa.

Estas acciones fueron informadas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa mediante su cuenta de X.

La intervención se realizó en un inmueble localizado en el sector conocido como Campo El Diez, durante patrullajes terrestres del Ejército Mexicano.

Fuentes oficiales refieren que las acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública, todo esto como parte de lo que se le conoce como el Grupo Interinstitucional.

Autoridades detallaron que los efectivos militares ubicaron el sitio tras labores de reconocimiento en la zona.

En el lugar, los elementos lograron el rescate de 17 hombres y 3 mujeres, todos adultos, quienes fueron presentados ante las autoridades competentes para su valoración médica y la realización de los trámites correspondientes.

Durante las acciones se logró el decomiso de los siguientes objetos:

  • 1 arma larga tipo AR-15
  • 1 rifle de postas
  • 8 cargadores calibre 5.56 x45 mm
  • 90 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm
  • 1 inhibidor de señales de 12 antenas
  • 2 chalecos tácticos con 2 placas balísticas cada uno
  • 18 teléfonos celulares
  • 21 cigarros de presunta marihuana
  • Dosis de hierba verde con características de la marihuana
  • 23 dólares americanos
  • 1 vehículo Hyundai Tucson, con reporte de robo
  • 12 ponchallantas.

Todos los objetos y la evidencia recuperada quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones.

Autoridades no informaron sobre enfrentamientos derivados de las acciones o detenciones en la zona.

Medios locales han referido en sus reportes que el lugar donde estaban privadas de la libertad las 20 personas funcionaba como un taller mecánico.

Por último, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa afirmaron que mantienen vigentes los dispositivos conjuntos de seguridad en la región para proteger a la población y evitar hechos de violencia asociados a la delincuencia organizada.

Jornada violenta en Sinaloa

Se registraron 7 muertes durante
Se registraron 7 muertes durante el sábado 15 de noviembre en Sinaloa.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado 15 de noviembre de 2025 Sinaloa quedó marcada por una serie de incidentes violentos que terminaron con la vida de 7 personas en distintos puntos de la entidad, evidenciando la gravedad e inestabilidad que atraviesa la región, los hechos abarcaron enfrentamientos armados, ataques directos y hasta un incendio intencional.

Temas Relacionados

CuliacánAseguramientoLiberaciónSinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando a los usuarios

Estas son las mejores películas

Beca Rita Cetina 2025: de cuánto será el siguiente pago para todos los beneficiarios

El apoyo económico es otorgado a estudiantes de secundaria pública en todo el país

Beca Rita Cetina 2025: de

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 16 de noviembre

La tensión en la comunidad de seguidores aumenta cada domingo

Exatlón México: quién sale eliminado

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Con estas historias, Prime Video busca seguir gustando a los usuarios

Las películas de Prime Video
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos presuntos extorsionadores

Detienen a dos presuntos extorsionadores de La Unión Tepito mientras cobraban pago en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Cae el “Sargento”, presunto responsable de homicidio contra un menor de edad en Quintana Roo

FGR incinera más de siete toneladas de droga en Guerrero y Baja California

Arrojan artefacto explosivo a salón de eventos sociales en Navolato, Sinaloa

Caen 4 presuntos operadores del CJNG responsables de secuestro y robo tras operativo Buen Fin 2025 en Texcoco, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Estas son las mejores películas

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 16 de noviembre

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: el quinto granjero saldrá este domingo

DEPORTES

México vs Portugal, IA revela

México vs Portugal, IA revela quién pasará a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17

Captan a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional Mexicano y enciende la polémica sobre su llamado al Tri

Checo Pérez y sus mascotas: la ternura que acompaña al piloto mexicano fuera de la pista

Faitelson tunde a Raúl Jiménez por quejarse de la afición mexicana: “¡Ridículos y con poca vergüenza!”

Tigres vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver a la Máquina buscando su primer pase a la final de la Liga MX Femenil