Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

Objetos decomisados durante el operativo realizado en Culiacán, X- @sspsinaloa1

Un operativo del Grupo Interinstitucional de seguridad, encabezado por elementos del Ejército Mexicano, permitió la liberación de 20 personas presuntamente privadas de la libertad, así como el aseguramiento de armas, drogas y un vehículo con reporte de robo, en el sur de Culiacán, Sinaloa.

Estas acciones fueron informadas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa mediante su cuenta de X.

La intervención se realizó en un inmueble localizado en el sector conocido como Campo El Diez, durante patrullajes terrestres del Ejército Mexicano.

Fuentes oficiales refieren que las acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública, todo esto como parte de lo que se le conoce como el Grupo Interinstitucional.

Autoridades detallaron que los efectivos militares ubicaron el sitio tras labores de reconocimiento en la zona.

En el lugar, los elementos lograron el rescate de 17 hombres y 3 mujeres, todos adultos, quienes fueron presentados ante las autoridades competentes para su valoración médica y la realización de los trámites correspondientes.

Durante las acciones se logró el decomiso de los siguientes objetos:

1 arma larga tipo AR-15

1 rifle de postas

8 cargadores calibre 5.56 x45 mm

90 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm

1 inhibidor de señales de 12 antenas

2 chalecos tácticos con 2 placas balísticas cada uno

18 teléfonos celulares

21 cigarros de presunta marihuana

Dosis de hierba verde con características de la marihuana

23 dólares americanos

1 vehículo Hyundai Tucson, con reporte de robo

12 ponchallantas.

Todos los objetos y la evidencia recuperada quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones.

Autoridades no informaron sobre enfrentamientos derivados de las acciones o detenciones en la zona.

Medios locales han referido en sus reportes que el lugar donde estaban privadas de la libertad las 20 personas funcionaba como un taller mecánico.

Por último, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa afirmaron que mantienen vigentes los dispositivos conjuntos de seguridad en la región para proteger a la población y evitar hechos de violencia asociados a la delincuencia organizada.

Jornada violenta en Sinaloa

Se registraron 7 muertes durante el sábado 15 de noviembre en Sinaloa.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado 15 de noviembre de 2025 Sinaloa quedó marcada por una serie de incidentes violentos que terminaron con la vida de 7 personas en distintos puntos de la entidad, evidenciando la gravedad e inestabilidad que atraviesa la región, los hechos abarcaron enfrentamientos armados, ataques directos y hasta un incendio intencional.