Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 16 de noviembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

El cruce fronterizo entre Tijuana, en Baja California y SanDiego, California, en Estados Unidos, es uno de los más transitados del planeta y las condiciones en las garitas impactan cada día a miles de personas.

Desde largos tiempos de espera hasta mejoras en infraestructura, la situación en las garitas puede cambiar significativamente, afectando tanto a viajeros frecuentes como a transportistas comerciales.

A continuación, presentamos un análisis actualizado del estado de las principales garitas de Tijuana: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este domingo 16 de noviembre.

En vivo: el estado de las garitas de Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

3 líneas abiertas

43 minutos

Sentri

12 líneas abiertas

17 minutos

ReadyLane

16 líneas abiertas

1:15 horas

Tiempo de espera caminando:

General

20 líneas abiertas

24 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

48 minutos

Sentri

2 líneas abiertas

8 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

58 minutos

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

8 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

4 líneas abiertas

51 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

