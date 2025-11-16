México

Clima en Guadalajara: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Antes de salir de tu casa, consulta el pronóstico del tiempo en Guadalajara para las próximas horas en este domingo.

En Guadalajara se prevé una temperatura máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 9 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 25% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 5.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Guadalajara (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Guadalajara

Una de las capitales más importantes de México, Guadalajara, goza de un clima de tipo templado subhúmedo subtropical que además está muy marcado en dos principales temporadas diferenciadas principalmente por la humedad o el clima seco.

Durante la primavera el clima es más seco y cálido, pero mayo y junio son los meses más calurosos de dicha capital, con temperaturas que rondan máximos de 35 grados y mínimas de 13 grados.

La temporada de precipitaciones se hace presente durante el verano (junio a octubre), cuando por lo general se registran tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizadas que hacen que el termómetro descienda a una temperatura de 26.5 grados. Julio es el mes más lluvioso y el que trae mayor cantidad de días nublados.

Para el otoño las lluvias disminuyen y aunque hay días soleados, los vientos son fríos. En el invierno el termómetro tiene una media de 5 grados con ocasionales heladas.

En cuanto a las marcas históricas, se tiene que la temperatura máxima se registró el 6 de mayo de 1994 cuando el termómetro aumentó hasta los 38.7 grados; mientras que la más baja se registró el 14 de diciembre de 1997, cuando cayó a los -7.0 grados, lo que tuvo como consecuencia la segunda caída de nieve en la ciudad desde la primera ocurrida el 8 de febrero de 1881.

La capital jalisciense puede dividirse
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaGuadalajaraJaliscomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Fátima Bosch luce peinado al estilo Frida Kahlo en su entrevista a puerta cerrada de Miss Universo 2025

La originaria de Teapa, Tabasco, se alista para la gran final del certamen de belleza

Fátima Bosch luce peinado al

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Ciudad de México este domingo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárase antes de salir: Este

Clima en Culiacán Rosales: temperatura y probabilidad de lluvia para este 16 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Culiacán Rosales: temperatura

El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

México Sub-17 sorprende a Argentina: la foto que simboliza el proyecto de Lillini

El entrenador que pasó de

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Tijuana

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Predicción del clima: estas son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan auto de formal prisión

Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen implicado en asesinato de Luis Donaldo Colosio

Capturan a 5 personas con más de mil cartuchos, armas, granadas y casi 640 mil pesos tras cateo en Zacatecas

Chilpancingo exige al Gobierno Federal reforzar seguridad tras ataque armado en la sierra, advierte posible desplazamiento

Ejército y Guardia Nacional localizan 20 explosivos improvisados en Badiraguato, Sinaloa

Dan auto de formal prisión a asesino del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, atacado durante el gobierno de Javier Duarte

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch luce peinado al

Fátima Bosch luce peinado al estilo Frida Kahlo en su entrevista a puerta cerrada de Miss Universo 2025

Así luce hoy la iglesia gótica en Guadalajara que inspiró a Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

“Seguro estaba en mi chamarra”: Sergio Mayer Mori estaría recibiendo información de su papá a través de su ropa

Otro viernes de locos llega a Disney+ México y arrasa este fin de semana

DEPORTES

El entrenador que pasó de

El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

México empata con Uruguay en un duelo estratégico entre Aguirre y Bielsa.

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile

Martinoli, Bermúdez, Faitelson y Vaca protagonizan un inesperado encuentro de cara al México vs. Uruguay

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”