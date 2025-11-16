México

Clima del 16 de noviembre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

En México por lo general el clima es templado, pero puede variar según la región y estación del año. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hay siete diferentes climas en el país, determinados por aspectos como la latitud y la distribución de la tierra y agua.

Los siete climas predominantes en el país son: cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Se destacan por tener una mayor extensión.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima para las diferentes regiones del país para este 16 de noviembre, es el siguiente:

Pronóstico del tiempo para este 16 de noviembre

El frente frío núm. 14 ingresará sobre el noroeste de México, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, frente a la costa suroeste de Estados Unidos, aunado a las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán marcado descenso de las temperaturas y rachas de viento de 60 a 80 km/h en dicha región, así como probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Baja California y fuertes en Sonora; además de lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua y Durango. Las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. A su vez, durante la tarde-noche se prevé caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, BC. Por otra parte, una línea seca sobre el norte de Coahuila, generará fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h en el norte y noreste del país. Canales de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur) y Quintana Roo (sur). El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Puebla. En el resto del territorio nacional, se mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Así mismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Sábado 15 de noviembre:

El clima puede variar en
El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (noroeste), Chiapas (este y noreste) y Quintana Roo (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra). Caída de nieve y/o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, BC. Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: golfo de California (norte), Baja California y Sonora (noroeste). Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), disminuyendo por la tarde. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso de la tarde. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (costa y sur), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.

