México

Programas para el Bienestar 2025: iniciativas que abren registro en diciembre y cuánto dinero dan

Estos proyectos promovidos por el Gobierno de México tienen como objetivo brindar apoyos económicos a las personas más vulnerables del país

Guardar
Los Programas para el Bienestar
Los Programas para el Bienestar tienen como objetivo brindar apoyos económicos a las personas más vulnerables del país

Durante el 2025, los Programas para el Bienestar han ampliado sus periodos de inscripción para sumar a más beneficiarios, estrategia que continuará vigente el mes próximo.

Estas iniciativas sociales, promovidas por el Gobierno de México, tienen como objetivo brindar apoyos económicos cada mes o cada dos meses a los sectores de la población más vulnerables del país.

¿Qué programas sociales para el Bienestar abren registro en diciembre?

Hasta el momento, el único programa del Bienestar que ha confirmado registros en diciembre de 2025 es Jóvenes Construyendo el Futuro. Esta iniciativa va dirigida a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajan y consiste en una capacitación laboral gratuita en cualquier empresa o centro de trabajo.

Este 2025, cada aprendiz recibe de manera mensual un apoyo económico de 8,480 pesos a través de la tarjeta Bienestar, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Para que los interesados puedan postularse necesitarán cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

  • Tener entre 18 y 29 años
  • No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación
  • Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente
  • Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

Las personas inscritas desarrollan actividades diarias durante cinco días a la semana, con jornadas de entre cinco y ocho horas, siguiendo un plan de trabajo elaborado por cada Centro de Trabajo conforme a sus necesidades propias.

En caso de no ocupar un espacio, podrán intentarlo nuevamente en la siguiente apertura. Además, para cualquier duda o aclaración acerca del programa, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

¿Qué beneficiarios de los Programas para el Bienestar recibirán sus apoyos en diciembre?

Por otra parte, los beneficiarios de los Programas para el Bienestar que recibirán sus apoyos en diciembre, son aquellos que pertenecen a las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro. De acuerdo con cómo se ha manejado el calendario de dispersión de estas iniciativas, los estudiantes podrán cobrar su siguiente depósito en el último mes del año.

Muy pronto comenzará las entrega
Muy pronto comenzará las entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron en la convocatoria pasada a las becas Rita Cetina y Benito Juárez (X@BecasBenito)
  • Beca Rita Cetina (para alumnos de secundaria) | 1,900 pesos, más 700 pesos adicionales por cada alumno extra registrado.
  • Beca Benito Juárez (para alumnos de preparatoria) | 1,900 pesos.
  • Jóvenes Escribiendo el Futuro (para alumnos de nivel licenciatura | 5,800 pesos.

Temas Relacionados

Programas para el BienestarProgramas socialesJóvenes Construyendo el FuturoRegistrosdiciembremexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Sigue a los habitantes minuto a minuto: Manola Díaz, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo están en la placa de nominados

La Granja VIP EN VIVO:

Aseguran que Sergio Mayer emprenderá acciones legales contra Ferka por comentarios en La Granja VIP

El creador de “Solo para mujeres” aseguró que la panelista debería consultar a un abogado antes de dar declaraciones

Aseguran que Sergio Mayer emprenderá

Los 10 podcasts más populares de Spotify México este día

Desde podcasts de terror y ficción hasta salud y bienestar, estas son las producciones que han conquistado al público mexicano en Spotify

Los 10 podcasts más populares

Bloque Negro agrede violentamente a policías en la manifestación de la Gen Z en el Zócalo de la CDMX

Tras derrumbar parte de las vallas que resguardan Palacio Nacional, encapuchados atacaron a golpes a fuerzas de seguridad

Bloque Negro agrede violentamente a

La calidad del aire en la CDMX este 15 de noviembre

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

La calidad del aire en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cinco presuntos secuestradores de

Caen cinco presuntos secuestradores de una mujer en Morelos y por asesinato de funcionario del gobierno de Cuernavaca

Chamarra “ensangrentada” como la que usó El Chapo Guzmán es puesta en venta y desata indignación en redes

Madre de Kimberly Moya retiraría los cargos por conocer el paradero de la joven desaparecida

FGR extradita a EEUU a narcotraficante que trasladaba cargamentos de droga importantes de Texas a Georgia

Cae “El Kiko”, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio y señalado en caso de feminicidio en Iztapalapa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Aseguran que Sergio Mayer emprenderá acciones legales contra Ferka por comentarios en La Granja VIP

Los 10 podcasts más populares de Spotify México este día

Aseguran que divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón podría alargarse hasta 6 meses por estas razones

Chamarra “ensangrentada” como la que usó El Chapo Guzmán es puesta en venta y desata indignación en redes

DEPORTES

México vs. Uruguay EN VIVO:

México vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso internacional HOY en el TSM Corona

Julián Quiñones descarta volver a la Liga MX: su futuro sigue en Arabia

Los Hermanos Chávez conquistan títulos de NJPW Strong en histórica noche dedicada a Linkin Park en el CMLL

Javier Aguirre rompe el silencio tras la polémica por comerciales grabados por Memo Ochoa: “No tiene asegurado su boleto al Mundial 2026″

Oswaldo Sánchez envía fuerte mensaje a Álvaro Fidalgo sobre su llegada a la Selección Mexicana: “No lo necesitamos”