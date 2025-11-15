México

Plan Michoacán: detienen a cinco personas por posesión de drogas, armas largas y cartuchos

De acuerdo a la SSPC, las acciones fueron llevadas a cabo en los municipios de Morelia, Zamora y Apatzingán

Las autoridades enfrentarán el crimen
Las autoridades enfrentarán el crimen organizado con Plan Michoacán. (Jesús Avilés/ Infobae México)

El despliegue coordinado de fuerzas federales y estatales en Michoacán derivó en la detención de cinco personas y el aseguramiento de armas, drogas y equipo en tres municipios, como parte de las operaciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. Las acciones, que involucraron a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, se desarrollaron en Zamora, Apatzingán y Morelia.

En Zamora, los agentes de seguridad detuvieron a tres personas, a quienes se les incautaron cinco kilos de cristal, diez kilos de marihuana, dos armas largas, un cargador y tres vehículos. Este operativo se enmarcó en las labores de vigilancia orientadas a preservar el orden y la paz pública en beneficio de la sociedad michoacana.

Por su parte, en Apatzingán, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, diez cargadores, doscientos veinte cartuchos y un vehículo, reforzando así la presencia institucional en una de las zonas con mayores desafíos en materia de seguridad.

En Morelia, durante acciones de seguridad y vigilancia, se decomisaron cinco kilos de marihuana, dos equipos de cómputo, nueve teléfonos celulares, una prensa hidráulica, una báscula gramera y una máquina selladora, elementos que podrían estar vinculados a actividades ilícitas.

A los detenidos se les leyeron sus derechos y, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso con la población de Michoacán para fortalecer la seguridad en el estado.

Así fue presentado el Plan Michoacán

El pasado 14 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Michoacán, en el que se aseguró la inversión de alrededor de 57 millones de pesos para transformar la seguridad y el bienestar en el estado. Dicha acción fue implementada para enfrentar la crisis que atraviesa el Michoacán, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Durante la presentación, la mandataria fue acompañada por miembros de su gabinete, y detalló que el plan se articula en doce ejes y contempla más de cien acciones concretas. Entre las medidas más destacadas figura la asignación de 37 mil millones de pesos en 2026 para becas y programas de Bienestar, con el propósito de beneficiar a un millón y medio de habitantes de la entidad.

Según Sheinbaum, la estrategia parte de la premisa de que la seguridad solo puede alcanzarse garantizando derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y el empleo digno..

De acuerdo al secretario de Defensa, en el estado se desplegarán más de 12 mil elementos de las fuerzas federales para “sellar” el estado. Por otra parte, Sheinbaum enfatizó el compromiso del Gobierno Federal con la población local y aseguró: “A todas y todos los michoacanos les decimos: No están solos, su Presidenta y todo el Gobierno de México los respalda”.

La presidenta también anunció que dará seguimiento personal a la estrategia cada quince días, mientras que su gabinete presentará informes mensuales sobre los avances en materia de seguridad, los cuales se difundirán durante la conferencia matutina.

