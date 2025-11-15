México

Los 10 podcasts más populares de Spotify México este día

Desde podcasts de terror y ficción hasta salud y bienestar, estas son las producciones que han conquistado al público mexicano en Spotify

Spotify se ha convertido en
Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Semana a semana, Spotify da a conocer su lista con los podcast más escuchados en México, con nuevos programas que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando lo que más engancha a la audiencia.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye producciones que van ganando terreno.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más reproducidos en Spotify en México

1. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica.   Sonoro..

2. Las Damitas Histeria

Dos morras que van a desmenuzar historias para así poder determinar si tú eres una histeriquilla o él es un eneje.

3. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

4. Seres Cromáticos

Seres Cromáticos nace de la búsqueda de usar nuestras plataformas no solo para entretener, sino para también INSPIRAR; TODOS tenemos una gran historia que contar y en este podcast conocerán las historias de personas y lo que han vivido para convertirse en los seres humanos que son hoy. Les prometemos, risas, tragos, chismes, anécdotas y seguro más de una historia te inspirará a creer que sí es posible. Bienvenidos!

5. CREATIVO

Creativo con Roberto Mtz.

6. En la Raíz

Un podcast dedicado a descubrir las historias de origen de las personas. A través de entrevistas con perspectiva psicológica, exploramos desde la infancia hasta la adultez, las experiencias que han moldeado su camino hacia el éxito. Únete a nosotros para inspirarte con relatos de superación y transformación.

7. EXTRA ANORMAL

Hola! Bienvenido a este tu espacio, donde pasaremos muchas horas hablando de temas extra anormales que mis seguidores me hagan llegar, prepárate y disfruta de mucho terror.! Distribuido por Genuina Media

8. Entre el mundo y yo con Anaís

Bienvenidos a “Entre el Mundo y Yo con Anaís”, el podcast donde Anaís mezcla chismes que no pediste, historias históricas (en modo chisme, claro) y anécdotas personales que te harán decir: “Mi hermana en Cristo, ¿qué acabo de escuchar?”. Aquí encontrarás risas, contexto (a veces innecesario) y relatos contados con ese toque auténtico, cómico y relatable que solo Anaís puede dar. Si estás listo para un rato de historias absurdas, interesantes y únicas, ¡dale play!

9. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

10. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en
Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.

Podcast México: el recuendo anual de Spotify

A finales del 2024, Spotify lanzó su lista de los Top Podcast en México y no hay duda de que los gustos de los oyentes son cada vez más variados y diversos.

En el primer lugar brilla “Las Alucines”, seguido muy de cerca por “La J y la M” en la segunda posición. El tercer puesto se lo lleva “Relatos de la Noche”, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se queda con el cuarto lugar. Cerrando el top cinco está el ya clásico “La Cotorrisa”.

Más abajo en la lista encontramos a “Hablemos de lo que existe”en el sexto lugar, seguido de “Penitencia” en el séptimo. En el octavo puesto está “Creativo”, mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” completan el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Esta selección deja claro que el podcast en México no solo está creciendo, sino que cada vez ofrece más opciones para todos los gustos. Desde historias que te erizan la piel hasta charlas desenfadadas, hay un espacio para cada tipo de oyente.

