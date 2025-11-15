México

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con miles de pasajeros cada hora, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

El estado de las operaciones
El estado de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son inevitables.

Es por eso que el AICM da a conocer en vivo el estado de todas sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte de las 18:00 horas de este viernes.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM actualiza en tiempo
AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: VB1068

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 00:40

Estatus: Demorado

Vuelo: AM694

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:15

Estado: Demorado

Vuelo: CM149

Destino: Panama

Aerolínea: Copa Airlines

Hora: 01:20

Estado: Demorado

Vuelo: Y4100

Destino: Cancun

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:40

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1182

Destino: P.Escondido

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 12:45

Estado: Demorado

Vuelo: IB304

Destino: Madrid

Aerolínea: Iberia

Hora: 12:50

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1062

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 12:55

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1050

Destino: Chihuahua

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 14:30

Estado: Demorado

Vuelo: Y4360

Destino: P.Escondido

Aerolínea: Volaris

Hora: 14:45

Estatus: Demorado

Vuelo: DL624

Destino: New York

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 15:45

Estado: Cancelado

Vuelo: AM946

Destino: Monterrey

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:45

Estado: Demorado

Vuelo: AM366

Destino: La Paz

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AM546

Destino: Cancun

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:30

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

