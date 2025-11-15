México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 15 de noviembre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Guardar
El puerto de Veracruz es
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Consultar el pronóstico meteorológico facilita prever posibles eventos adversos y organizar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes y actos importantes.

En Veracruz, la anticipación a las condiciones del clima resulta indispensable para sectores como el transporte marítimo y aéreo, que dependen de ella para operar con eficacia y minimizar accidentes o retrasos ocasionados por fenómenos severos.

Para este sábado se pronóstica una temperatura máxima de 22° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 11 km/h , por su parte, la nubosidad será de 53% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

El clima en el puerto de Veracruz

La ciudad de Veracruz, también
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoVeracruzClimamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Conciencia cívica al volante

Los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años

Conciencia cívica al volante

Huachicol fiscal 2.0 es el prototipo del crimen del siglo XXI: físico en su ejecución, digital en su diseño, global en su alcance

Lo que antes requería una pipa y una manguera, hoy necesita una red de cibercriminales, el llamado huachicol fiscal se ha convertido en un negocio más rentable y menos visible que le cuesta al erario más de 177 mil millones de pesos al año

Huachicol fiscal 2.0 es el

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 15 de noviembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Estado de las estaciones del

Así está la calidad del aire de la CDMX este 15 de noviembre

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Así está la calidad del

Prepara este atole de mazapán en casa y conquista la temporada de frío con un sabor único

La fusión del clásico dulce de cacahuate con la receta de atole ha generado una bebida versátil, ideal para cuando hace frío

Prepara este atole de mazapán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Luis R Conríquez en el

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

Asesinan a Efrén Adame, líder sindical de la CTM en Guerrero

Madres buscadoras localizan 2 cuerpos enterrados en predio de Jalisco, presunto responsable confesó y fue detenido

Tania Valdez Cuellar, alcaldesa de Hidalgo, denuncia amenazas tras ser acusada de presuntos vínculos delictivos

ENTRETENIMIENTO

Así suena la nueva colaboración

Así suena la nueva colaboración de Belinda y Sia en “Snowman”, un especial navideño

Julián Gil explota nuevamente contra Marjorie de Sousa por campaña para que su hijo conozca a Messi

La Granja VIP: Adal Ramones revela que habrá doble traición la noche

Ángela Aguilar responde si se enojó con Nodal por ignorarla tras ganar Latin Grammy

Rivalidad entre Dalílah Polanco y Mar Contreras revive tras polémicas declaraciones de la actriz

DEPORTES

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai: cuándo, dónde y a qué hora ver pelea en vivo por el campeonato de la OMB

La peculiar cábala que inspiró a Luis Gamboa en su doblete ante Argentina Sub-17

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

Leyenda asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos: “Perdió sus peleas más importantes”

Otra vez Placide: el portero que frenó a Hugo Sánchez y ahora a Miguel Herrera