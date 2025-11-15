México

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Yeri Mua en el Auditorio Nacional de la CDMX

Esto es lo mínimo que te vas a gastar si quieres asistir al show de la cantante

Yeri Mua reveló que ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 19 de abril de 2026. La noticia, que fue anticipada por la propia cantante a través de sus redes sociales, generó una oleada de reacciones entre sus fanáticos, quienes expresaron su entusiasmo y apoyo en distintas plataformas digitales.

La intérprete de “Ojitos chiquitos” optó por adelantar a su audiencia que estaba por compartir un anuncio que marcaría un hito en su trayectoria profesional. Horas después, confirmó que el esperado evento tendrá lugar en uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana, consolidando así su presencia en la escena musical nacional.

El proceso de adquisición de boletos contempla una preventa exclusiva para usuarios de tarjetas Banamex a través de la plataforma Ticketmaster, la cual inició el 14 de noviembre. Posteriormente, la venta general estará disponible para todo el público a partir del 15 de noviembre. Como incentivo adicional, se implementará una promoción que permitirá a los compradores pagar sus entradas en tres meses sin intereses, facilitando el acceso a quienes deseen asistir al espectáculo.

La respuesta de los seguidores de Yeri Mua no se hizo esperar. Tras el anuncio oficial, las redes sociales se llenaron de mensajes que reflejaron la lealtad y el entusiasmo de su base de fans, quienes celebraron la oportunidad de verla en un escenario de tal magnitud. La artista prepara un espectáculo especial para esta ocasión, con el objetivo de ofrecer una experiencia memorable a quienes asistan al concierto.

El costo de los boletos para Yeri Mua

Así el mapa para el show de Yeri Mua (X/ailoviutl)

El boleto más barato para ver a Yeri Mua en el Auditorio Nacional cuesta 595 pesos mexicanos y corresponde a la sección piso 2D, es decir, la grada más alejada y esquinada del recinto.

Aquí te dejamos los precios de las otras secciones

VIP: $2,456.25

PREFERENTE B: $2,331.25

PREFERENTE C: $2,083.25

PREFERENTE D: $1,959.25

LUNETA A: $1,835.25

LUNETA B: $1,711.25

LUNETA C: $1,463.25

BALCÓN A: $1,364

BALCÓN B: $1,240

BALCÓN C: $1,190.50

PISO 1A: $1,091.25

PISO 1B: $992

PISO 1C: $930

PISO 1D: $829.75

PISO 2A: $868

PISO 2B: $744

PISO 2C: $620

