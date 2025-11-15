Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

Los sujetos fueron detenidos en la alcaldía Tlalpan (SSC)

La detención de tres hombres en la alcaldía Tlalpan ha puesto en el centro de atención a una célula delictiva vinculada con hechos de violencia en la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), uno de los arrestados es señalado como líder de un grupo generador de violencia en la alcaldía Tláhuac, con antecedentes en delitos de narcomenudeo, extorsión y homicidio.

El operativo se originó tras una investigación sobre el asesinato de una mujer ocurrido el 25 de febrero en la colonia Selene, alcaldía Tláhuac. La víctima, que viajaba en su vehículo por la calle Valle Alpino, fue atacada a tiros y, tras perder la vida, su automóvil colisionó con otros vehículos estacionados. Personal de la SSC realizó labores de gabinete y campo que permitieron identificar a un hombre presuntamente implicado en la coordinación de la agresión. Los agentes también ubicaron una camioneta gris utilizada por el sospechoso, lo que facilitó el seguimiento de sus movimientos y su entorno habitual.

Durante un patrullaje en la calle Puente caso, esquina con Prolongación de Miramontes, en la colonia Amsa de la alcaldía Tlalpan, los oficiales detectaron la camioneta y observaron a tres individuos con comportamientos inusuales. Uno de ellos portaba un objeto que parecía un arma de fuego. Los policías procedieron a marcarles el alto y, conforme a los protocolos, realizaron una revisión preventiva.

En la inspección, los agentes hallaron un arma corta con siete cartuchos útiles, 63 bolsas con aparente marihuana, 82 envoltorios con una sustancia sólida similar a la cocaína en piedra, una bolsa con aproximadamente 40 gramos de lo que podría ser cristal, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares de alta gama.

Los detenidos, de 31, 36 y 44 años de edad, fueron informados de sus derechos y, junto con la camioneta con placas del estado de Michoacán y los objetos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Las indagatorias de la SSC revelaron que el detenido de 31 años es considerado probable líder de una célula delictiva de la Familia Michoacana, con operaciones principalmente en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo a las autoridades, este grupo está vinculado a delitos de narcomenudeo, extorsión y homicidio, y se le relaciona con otro ataque armado ocurrido el 27 de febrero en la colonia 3 de Mayo, también en Tláhuac. En ese evento, varias personas que asistían a un funeral fueron agredidas con disparos, resultando muertas una menor de edad y una mujer, y dejando cinco heridos que fueron trasladados a distintos hospitales.

La SSC mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados en estos actos violentos.