Aseguran que divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón podría alargarse hasta 6 meses por estas razones

Periodistas revelan que la batalla judicial será larga y marcada por tensiones económicas y más de un rumor

Se desconoce si Angélica Vale
Se desconoce si Angélica Vale ya firmó el documento. (Redes sociales)

El divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón sigue revelando matices inesperados y versiones que alimentan la controversia. Después de que se filtrara el acta de divorcio con el argumento de “diferencias irreconciliables” y que la actriz confirmara estar separada desde hace ocho meses, nuevas declaraciones apuntan a que el proceso podría prolongarse hasta seis meses, marcado por disputas económicas y rumores persistentes de terceras personas.

El periodista Hugo Maldonado, en el programa digital Así se hacen los chismes, compartió detalles inéditos luego de conversar con Javier Ceriani, quien fue el primero en dar a conocer la ruptura de la pareja.

“...Esto va a durar aproximadamente 6 meses y que se empezó también a filtrar que si habían firmado un contrato prenupcial, dice Ceriani que él tiene información que hay cosas que compraron después de su entonces… que es lo que tienen que acordar”, reveló Maldonado, subrayando que el proceso legal lejos está de resolverse pronto.

El amor entre Angélica Vale
El amor entre Angélica Vale y Otto Padrón llegó a su fin. (Instagram: Angélica Vale)

A la complejidad legal se suman sospechas sobre la intervención de terceras personas. Ceriani habría dejado entrever que la infidelidad podría estar de fondo en la separación, señalando. “Todo apunta a que hay más mujeres involucradas, él dice (Ceriani) a él no le conviene que se hable…”.

Por su parte, la periodista Martha Figueroa cuestionó la versión en la que Otto Padrón actúa como víctima del desenlace. “A mí me han llegado muchísimas versiones en el sentido de que él es tremendo y no es una persona padre para Angélica… eso de que yo no sabía, ay, ay, ay, y más si tu puesto en el ejército era ‘estratega’, ¿es neta que eras estratega del ejército y no sabías los movimientos de tus abogados?”, comentó Figueroa, sugiriendo un trasfondo más calculado por parte de Padrón.

No obstante, el debate no sólo gira en torno a posibles traiciones. Otra pieza clave fue revelada por Elisa Beristain en su programa Beris Time. La periodista contó que, por cercanía con la actriz, sabe de tensión económica desde hace tiempo.

Angélica Vale cumple 50 años
Angélica Vale cumple 50 años este 11 de noviembre. (CUARTOSCURO)

“Tú tienes la bendición que tu esposo te provee, pero el día que a mí Otto me mantenga, claro que le meto más tiempo y estoy”, compartió Beristain, remarcando que la falta de apoyo económico fue el verdadero detonante detrás del final del matrimonio.

Por ahora, no hay declaración oficial de ninguno de los dos involucrados confirmando o desmintiendo cualquiera de estas versiones.

Lo que sí es claro es que el divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón promete seguir dando de qué hablar mientras los detalles, filtraciones y especulaciones abundan y el proceso legal sigue su curso.

