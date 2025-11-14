Todavía hay boletos para AC/DC en el Estadio GNP Seguros de la CDMX en estas secciones

Tras varias semanas de rumores, finalmente se ha confirmado el regreso de AC/DC a Latinoamérica EFE/Emilio Naranjo/Archivo

La reciente apertura de una tercera y definitiva fecha para el concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México ha reavivado el entusiasmo entre los seguidores de la legendaria banda australiana.

El grupo, encabezado por Angus Young y Brian Johnson, simó una presentación adicional el 15 de abril de 2026, lo que representa una nueva oportunidad para quienes no lograron adquirir entradas para las funciones anteriores.

La venta de boletos para este último espectáculo comenzó el miércoles 12 de noviembre exclusivamente a través de Ticketmaster. Las dos primeras fechas, programadas para el 7 y el 11 de abril de 2026, agotaron todas sus localidades durante la jornada de venta simultánea realizada el viernes previo, lo que llevó a los organizadores a añadir una función final. A pesar de la alta demanda, los admiradores de la banda aún pueden encontrar entradas disponibles en casi todas las secciones del recinto.

Zona GNP, General A, General B y Verde B son las secciones del Estadio GNP Seguros donde todavía hay disponibilidad de boletos.

La banda más poderosa del rock regresa a México. AC/DC confirmó su esperado concierto en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira mundial POWER UP Tour, con la que celebran más de cinco décadas de historia y millones de discos vendidos. Crédito: Instagram: Ocesa

El Power Up Tour marca el regreso de la agrupación a México en el marco de la celebración de más de cincuenta años de carrera y millones de discos vendidos. Esta gira mundial, que toma su nombre del álbum más reciente de la banda, contempla veintiún fechas en América y recorrerá países como Brasil, Argentina, Chile, México, Estados Unidos y Canadá.

Con la incorporación de esta última fecha, miles de fanáticos mexicanos cuentan con una nueva posibilidad de presenciar el espectáculo de una de las bandas más influyentes del rock internacional, en un evento que se anticipa multitudinario en el Estadio GNP Seguros.

Las mejores canciones de AC/DC

AC/DC regresa a México con ‘Power Up Tour’ tras 15 años de ausencia: fecha, preventa y posibles precios de boletos (Infobae México/ Jesús Aviles)

AC/DC, una de las bandas más influyentes del hard rock, ha construido una discografía reconocida mundialmente. Entre sus canciones más destacadas figura “Back in Black”, considerada un himno del género y pieza central en conciertos. “Highway to Hell” se consolidó como uno de los mayores éxitos, reflejando el estilo potente y directo del grupo. “Thunderstruck” destaca por su riff de guitarra y es una de las más reproducidas en plataformas digitales.

“You Shook Me All Night Long” mantiene popularidad constante, mostrando la habilidad de la banda para crear estribillos pegadizos. “T.N.T.”, otra de las favoritas del público, se distingue por su energía explosiva y letras sencillas. “Hells Bells” abre el álbum “Back in Black” con un sonido icónico de campanas, marcando un momento importante en la carrera de la banda tras la muerte de Bon Scott.

Otras canciones inolvidables incluyen “Shoot to Thrill”, “Let There Be Rock” y “For Those About to Rock (We Salute You)”, reconocidas por su fuerza instrumental y presencia en los escenarios. Estas canciones consolidaron el estatus de AC/DC como un referente del rock y siguen presentes en la cultura popular internacional.