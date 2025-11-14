México

Sheinbaum da banderazo de salida al acuaférico en Campeche, beneficiará a más de 250 mil habitantes

Sheinbaum da banderazo de salida al acuaférico en Campeche, beneficiará a más de 250 mil habitantes. Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo inicial del acuaférico en Campeche y subrayó que el objetivo central es asegurar el acceso al agua potable para la población local.

Junto a ella estuvieron la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román; la coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya; el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, Felipe Zataráin Mendoza; la secretaria de Gobernación de Campeche, Elisa María Hernández Romero; y la directora general de ANMA Ingeniería, Marcela Heredia Izquierdo.

La obra del acuaférico, parte integral del proyecto Agua para Campeche, prevé su finalización en abril de 2027. El plan contempla una inversión federal de 1,400 millones, con la generación de mil empleos directos y dos mil indirectos, garantizando el abastecimiento de agua para los próximos 30 a 40 años a más de 250 mil residentes de Calakmul y la capital estatal.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detalló que los trabajos permitirán suministrar mil 300 litros por segundo, mediante 30 kilómetros de líneas de conducción, derivaciones y sistemas de almacenamiento.

Las primeras obras que se realizarán serán una batería de pozos a 30 kilómetros de la ciudad de Campeche, un acueducto y seis tanques de almacenamiento para sustituir los actuales pozos; así como líneas de distribución y tanques de almacenamiento para suministrar agua potable hacia la ciudad de Xpujil.

Al ubicarse en el punto donde iniciará el acuaférico de 18 kilómetros, los funcionarios detallaron que habrá una planta de bombeo, también se hará la sustitución de una tubería vieja en una extensión de 12.6 kilómetros, ya que actualmente Campeche se abastece por un sistema de pozos que tienen la capacidad aproximada de 800 litros por segundo, pero que tiene problemas de salinidad por el agua de mar. La obra aumentará en 500 litros por segundos para asegurar el agua para la ciudad, se prevé que durante los próximos 30 o 40 años.

Por otro lado, se complementará el acueducto hecho en el sexenio anterior, consiste en habilitar una línea principal de 3.7 kilómetros, aunado a 30 kilómetros de líneas secundarias, construir dos tanques de almacenamiento y rehabilitar dos más, con el objetivo de asegurar la distribución de agua en el tramo López Mateos - Xpujil.

Asimismo se mencionó la adquisición del material para comenzar las obras. La presidenta mencionó la importancia de las obras que beneficiarán a los campechanos.

