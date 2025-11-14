México

Reciben a Ángela Aguilar y Nodal a la alfombra roja de los Latin Grammy al grito de "Cazzu"

La pareja sigue dando de qué hablar, ahora en uno de los eventos más importantes de la industria de la música

La aparición conjunta de Christian Nodal y Ángela Aguilar en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala, no por su regreso a los reflectores tras semanas de ausencia, sino por un gesto que desató debate en redes sociales: algunos fans comenzaron a corear el nombre de Cazzu.

Pero no sólo eso. Nodal evitó un beso de Aguilar ante la mirada de los presentes y las cámaras. La pareja, que había mantenido un bajo perfil desde el anuncio de su matrimonio religioso, eligió este evento para presentarse nuevamente ante los medios.

Le gritan "Cazzu" a Nodal y Ángela

Ambos desfilaron tomados de la mano, acompañados por familiares, y participaron en entrevistas mientras posaban para los fotógrafos. Ángela Aguilar destacó con un vestido largo satinado de color naranja, escote pronunciado y espalda descubierta, mientras que Nodal optó por un traje gris, realizando además un cambio de vestuario durante la gala.

El episodio que acaparó la atención ocurrió durante el recorrido por la alfombra roja. Según los videoclips difundidos en redes sociales.

El beso supuestamente rechazado

(REUTERS/Ronda Churchill // IG: @cazzu)
(REUTERS/Ronda Churchill // IG: @cazzu)

Ángela Aguilar intentó besar a Nodal en los labios, pero él mantuvo la mirada fija hacia las cámaras y evitó el contacto. Ella respondió con una sonrisa, mientras el cantante la abrazaba y ambos continuaban su trayecto. Este gesto fue rápidamente viralizado y comparado con una situación similar ocurrida en los Latin Grammy 2023, cuando Nodal adoptó una actitud parecida con su entonces pareja, la cantante argentina Julieta Cazzuchelli.

En el área de backstage, Ángela Aguilar permaneció junto a su esposo, acompañada por su madre, Aneliz Álvarez, y su hermano, Leonardo Aguilar. La atención sobre la familia se intensificó durante la ceremonia de premiación, ya que Nodal obtuvo el galardón a “Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi” por su proyecto “¿Quién + Como Yo?”, superando a su suegro Pepe Aguilar, también nominado en la misma categoría.

Tras el anuncio del resultado, las cámaras captaron a Ángela Aguilar celebrando la victoria desde la audiencia y acercándose a felicitar a Nodal con un beso, un gesto que fue seguido de cerca por los medios. El momento incluyó la reacción de Pepe Aguilar, quien felicitó al ganador con un fuerte abrazo. Al recibir el premio en el escenario, el intérprete de “Amé” no mencionó ni a su esposa ni a la familia Aguilar en su discurso, un detalle que no pasó desapercibido y que alimentó el interés sobre la dinámica de la pareja ante el público.

