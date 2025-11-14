Perros perdidos de José Manuel Figueroa aparecieron en otro estado, a 72 kilómetros de casa: “No sé cómo llegaron allá”

Los perros escaparon de la casa de José Manuel por un portón abierto (IG)

La desaparición de tres perros en Cuernavaca movilizó a la comunidad local tras el llamado público de José Manuel Figueroa, quien solicitó ayuda para localizar a sus mascotas y ofreció una recompensa.

El cantante recurrió a sus redes sociales para pedir apoyo en la búsqueda de Kiwi, Enzo y Adolfo, los cachorros que se extraviaron de su domicilio.

El incidente ocurrió cuando un trabajador dejó accidentalmente abierto el portón de la casa de Figueroa durante toda la noche, lo que permitió que los perros salieran sin que nadie lo advirtiera. Según relató el propio artista en un mensaje difundido en sus plataformas digitales, la familia no se percató de la ausencia de los animales hasta la mañana siguiente.

“Hola mi gente de #Cuernavaca, buenos días... Quiero pedir su apoyo para localizar a mis mascotas, Kiwi, Enzo y Adolfo. Desafortunadamente anoche, por accidente se quedó mi portón abierto y se salieron sin darnos cuenta. Échenme la mano por favor, ayúdenme a compartir y si alguien tuvo la oportunidad de agarrarlos se los voy a agradecer”, publicó Figueroa.

José Manuel Figueroa ofrece recompensa y solicita ayuda en redes sociales para localizar a sus mascotas Kiwi, Enzo y Adolfo (IG: @josemanfigueroa)

El intérprete también compartió un video en el que manifestó la angustia que le provoca la desaparición de sus perros y el afecto que siente por ellos. “Hoy me desperté con una triste, terrible noticia. Se me salieron tres perros, se me perdieron. Llevo toda la mañana buscándolos, desde las seis de la mañana los estamos buscando, no los hemos podido encontrar”, expresó el cantante durante la mañana de este jueves 13 de noviembre.

La preocupación de Figueroa se hizo evidente en sus declaraciones, en las que subrayó el vínculo especial que mantiene con sus mascotas. “Estoy muy preocupado, nervioso, triste. Son perros muy consentidos, seguramente los tres andan juntos. Eh, la verdad, se les tiene mucho amor, mucho cariño. Ojalá los podamos encontrar, porque son muy queridos y muy amados”, afirmó el artista.

Para facilitar la búsqueda, el hijo de Joan Sebastian puso a disposición el número 7771302629 y reiteró su agradecimiento a quienes colaboren con información relevante.

El accidente ocurrió cuando un trabajador dejó abierto el portón de la casa de Figueroa durante la noche (IG: @josemanfigueroa)

Horas más tarde, poco antes de las 17:00 horas, José Manuel Figueroa compartió en sus historias que iba rumbo a Tenango de Arista, en el Estado de México a recuperar a sus perros.

“Parece ser que tienen los perros allá, vamos en camino. Estoy emocionado, preocupado, espero que estén bien, ojalá me los entreguen con bien”.

El cantante se desplazó más de 70 kilómetros para recuperar a sus mascotas (IG)

Tiempo después compartió un mapa de su ruta, donde se ve que los animales se trasladaron 72 kilómetros desde Morelos al Estado de México, sin que el cantante conociera la razón. “¿Cómo llegaron los perros allá? No sé“.

Los perros aparecieron a kilómetros de su casa Crédito: IG josemanfigueroa

Posteriormente compartió “la súper buena noticia, ya vamos para allá. Ya vienen los cachorros finalmente. Andaban de parranda los canijos, gracias a Dios me los regresaron, muchas gracias mi gente”, expresó el artista sin especificar las circunstancias en que volvió a encontrarse con sus queridas mascotas.