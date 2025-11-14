Marcelo Ebrard se reúne con icepresidenta de Nvidia para hablar sobre inversiones de IA

el titular de la SE y la directiva de Nvidia coincidieron en el foro México IA+. FOTO: Secretaría de Economía

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, se reunió con Calista Redmond, vicepresidenta de Nvidia, con quien conversó sobre iniciativas de Inteligencia Artificial en México.

En el foro México IA+, el secretario Marcelo Ebrard, destacó que las proyecciones de México hacia el año 2030 consideran la Inteligencia Artificial como uno de los motores principales para transformar la economía nacional.

La reunión entre el titular de Economía y la directiva de la compañía líder en la fabricación de semiconductores se da un día después de que Nvidia negó una inversión en nuevo León por mil millones de dólares, como anunció el gobernador Samuel García.

Tras el anuncio del gobernador, Nvidia aclaró que su colaboración con la región latinoamericana se basa en la capacitación y la colaboración tecnológica, pero descartó una inversión en nuestro país.

Ebrard destacó la importancia de la IA para el desarrollo de México. FOTO: Secretaría de Economía

Durante el encuentro, el funcionario subrayó que la IA se ha consolidado como un eje central de la política económica actual, reflejando el compromiso del gobierno con impulsar el desarrollo tecnológico y la competitividad del país.

Ebrard mencionó el fortalecimiento de los ecosistemas de innovación tecnológica, en los que convergen laboratorios, empresas emergentes y el sector académico.

Esta articulación busca explotar el potencial de la IA no solo como herramienta, sino también como plataforma estratégica para incrementar la complejidad económica, permitiendo que México avance hacia una economía más diversificada y sofisticada en los próximos seis años.

“La Inteligencia Artificial ya es un eje central de la política económica nacional”, remarcó el secretario en su intervención.