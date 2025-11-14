¿Halago o quemón? Ángela Aguilar causa polémica al celebrar que Nodal “se arregló” para los Latin Grammy 2025

Angela Aguilar and Christian Nodal pose on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill TPX IMAGES OF THE DAY

El 13 de noviembre, Ángela Aguilar llegó a la alfombra roja de los Latin Grammy 2025 con un vestido mostaza que rápidamente se volvió tendencia.

Pero lo que más llamó la atención no fue su look, sino la forma en que habló sobre Christian Nodal en una entrevista con Univision, donde confesó que le entusiasma ver a su pareja luciendo elegante para este tipo de eventos.

El momento, captado por cámaras y replicado en TikTok, generó una ola de reacciones y comentarios que nuevamente pusieron a la pareja en el centro de la conversación digital.

Ángela y su comentario sobre Nodal “más arregladito”

Durante la transmisión, la entrevistadora le preguntó directamente a los Aguilar: “¿Y a quién quieren ver ustedes esta noche?”.

(Latin Grammy // Univision)

Ángela respondió sin dudar: “A mi marido”.

La entrevistadora reaccionó inmediatamente: “Pero ya te lo ves todos los días, Ángela”.

Entonces llegó la frase que encendió las redes, pues la esposa de Nodal señaló: “No, pero ahorita lo veo más arregladito”.

Mientras Ángela hablaba, Leonardo Aguilar intervino entre risas para mencionar a otros artistas que quería ver:

“Quiero ver a Pepe Aguilar, quiero ver a Christian Nodal, quiero ver a Grupo Frontera, quiero ver a Santana, quiero ver a muchísimos. A mí me encanta venir a estos porque es como una fiesta donde todos nos juntamos y nos vemos mínimo una vez al año”.

Pero para entonces, la atención ya estaba puesta en la manera en que Ángela se refirió a Nodal, dando pie a interpretaciones, memes y lecturas irónicas.

Usuarios la criticaron (Tiktok artistastrendingnow1)

Críticas y burlas en redes: “Nunca entregues tanto a un hombre”

Los comentarios en TikTok llegaron por cientos, muchos con un tono burlón. Entre los más viralizados destacan:

“El Nodal de ya wey estoy cansado”

“Hablando enserio Ángela es un claro ejemplo de nunca entregues tanto a un hombre”

“El marido: a quien?”

“Su marido: ni te topo”

(Reuters / Captura de pantalla @elytorres_91)

Algunos usuarios interpretaron el comentario de Ángela como una muestra de devoción exagerada, otros lo vieron como humor involuntario, y algunos lo leyeron como una insinuación de que Nodal suele vestirse con looks más casuales fuera de los premios.