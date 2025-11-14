México

Clima en México: el pronóstico del tiempo para Acapulco de Juárez este 14 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Secretaría de Turismo)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este viernes 14 de noviembre en Acapulco de Juárez.

El clima para este viernes en Acapulco de Juárez alcanzará los 32 grados, mientras que la temperatura mínima será de 24 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 6.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 4%, con una nubosidad del 36%, durante el día; y del 5%, con una nubosidad del 10%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

El atractivo clima de Acapulco que seduce a celebridades

Acapulco de Juárez, uno de los destinos turísticos de México ubicado en Guerrero, posee un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el mundo.

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso suben hasta 36 grados con sensación térmica de 41 grados.

Por el contrario, las temperaturas más bajas rondan entre los 23 grados, aunque algunas veces han llegado a disminuir hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de precipitación.

Este famoso puerto se
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaAcapulco de JuárezGuerreromexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Reapertura Línea 1 del Metro CDMX: a qué hora abrirá todo el servicio de Pantitlán hasta Observatorio

Clara Brugada entregará la obra de modernización finalizada, el proyecto en la línea rosa tomó más de tres años

Reapertura Línea 1 del Metro

Castigarán hasta con 15 años de prisión “asociación delictuosa” en CDMX

La iniciativa de Clara Brugada fue aprobada por el congreso capitalino este 13 de noviembre de 2025

Castigarán hasta con 15 años

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron la

Incendio en la Zona Arqueológica de Teotihuacan no dañó estructuras, asegura INAH

Personal del INAH, apoyado por bomberos de San Martín de las Pirámides y Protección Civil, logró sofocar las llamas poco después de su detección

Incendio en la Zona Arqueológica

Esto es lo que necesita Cruz Azul y Tigres Femenil para avanzar a la gran final del Apertura 2025

Amazonas y Cementeras empataron y dejaron todo para el partido de vuelta en el Estadio Olímpico

Esto es lo que necesita
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Sinaloa a dos

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

Balean rancho de Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan en Veracruz

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, llama a cuidar a los hijos de la delincuencia

Policía de Culiacán asegura vehículo y ak-47 tras persecución: no hubo detenidos

ENTRETENIMIENTO

Rocío Sánchez Azuara recupera bolso

Rocío Sánchez Azuara recupera bolso que le robaron en tienda departamental y exhibe a la persona que la tomó

90’s Pop Tour ‘Antro’ suma una fecha más de concierto para inicios de 2026

Hombres armados entraron al set de La Cotorrisa, revelan Ricardo Pérez y Slobotzky

Natanael Cano explota ante lo ocurrido con Junior H por interpretar narcocorridos en Guadalajara

Christian Nodal le gana a Pepe Aguilar en la categoría “Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi” de los Latin Grammy 2025

DEPORTES

Esto es lo que necesita

Esto es lo que necesita Cruz Azul y Tigres Femenil para avanzar a la gran final del Apertura 2025

Así menospreció Javier Aguirre a Julián Quiñones por jugar en la liga árabe

Pitbull Cruz y su opinión sobre ser la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo se retire: “Me motiva enormemente”

SRE encabeza encuentro con cuerpo diplomático sobre el Mundial 2026

Así formaría México contra Uruguay de acuerdo con la IA