México

Christian Nodal revela si su hija Inti estará presente en su boda religiosa con Ángela Aguilar

Antes de ganar un Grammy Latino, el sonorense reveló detalles de su boda religiosa con la hija de Pepe Aguilar

Guardar
Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal están un paso más cerca de su boda religiosa. (Tiktok/IG)

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a ser noticia luego de que se diera a conocer que su boda religiosa se realizaría en mayo de 2026, casi dos años después de su enlace civil.

Como era de esperarse, su presencia en los Latin Grammy 2025 no pasó desapercibida por la prensa, quienes les cuestionaron todos los detalles sobre el enlace.

En una entrevista para Siéntese quien pueda, el sonorense reveló que la esperada boda será en Zacatecas y tendrá detalles muy mexicanos, pero una de las incógnitas más grandes es la posible presencia de Inti, su primogénita, fruto de su relación con Cazzu.

Christian Nodal se sincera sobre
Christian Nodal se sincera sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar en los Latin Grammy. REUTERS/Ronda Churchill TPX IMAGES OF THE DAY

¿Inti estará en la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

De acuerdo con el intérprete de “Botella tras botella”, uno de las cosas que más ilusión le hace de su boda con la integrante de la dinastía Aguilar es que su primogénita lo acompañe.

Me fascinaría, me encantaría”, expresó.

Y pese a los dimes y diretes que se han dicho sobre la relación de los intérpretes de “Dime cómo quieres”, el cantante aseguró que están más unidos que nunca, aunque reconoció que su relación ha ido de menos a más.

Nodal y Ángela Aguilar se
Nodal y Ángela Aguilar se alistan para su boda religiosa. (Captura de pantalla @karla.monsivais)

Nodal triunfa en los Latin Grammy 2025 con Ángela Aguilar

El sonorense y Pepe Aguilar compitieron en la misma categoría durante los Latin Grammy, aunque solo Nodal obtuvo el reconocimiento por su álbum ¿Quién + Como Yo?

La ceremonia, celebrada este 13 de noviembre en Las Vegas, reunió a numerosos artistas para la 26ª edición de los Latin Grammy. En este contexto, el intérprete de “Botella tras Botella” recibió el premio al ‘Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi’.

Un video publicado en Instagram por ‘Chamonic’ muestra a Nodal y Aguilar compartiendo mesa al momento de anunciar al ganador. Tras el anuncio, su esposa se acerca a Nodal para felicitarlo con un beso, mientras que Pepe Aguilar hace lo mismo con un abrazo con un abrazo.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Sobre la supuesta rivalidad entre Pepe Aguilar y Nodal por haber estado nominados en la misma categoría, el intérprete de “Por mujeres como tú” explicó:

“La verdad es un tipazo”, expresó. Además, señaló: “Sinceramente, me ha ganado y nos ha ganado a toda la familia”.

Asimismo, lo llenó de halagos y desmintió todo tipo de rumores: "Es un ser muy cariñoso, muy lindo, muy respetuoso y ojalá, ojalá que se lo gane, yo ya tengo muchos. Me daría mucho (gusto), te lo juro por mis padres que están en el cielo, y se queda en la familia”.

Temas Relacionados

Christian NodalÁngela AguilarNodalCazzuIntiLatin Grammy 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

Tras revocación de visa, alcalde de San Luis Río Colorado asegura que no enfrenta ninguna investigación

César Iván Sandoval Gámez explicó cuál fue si situación luego de haber sido retenido en la garita de San Luis, Arizona

Tras revocación de visa, alcalde

Chispazo: todos los números ganadores del 13 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores

CDMX: Detienen a presunto roba coches en la Cuauhtémoc y le aseguran más de 100 dosis de droga

El detenido estaría relacionado con el robo de un vehículo realizado el pasado 5 de noviembre

CDMX: Detienen a presunto roba

Reglamento de Tránsito del EDOMEX tendrá nuevas multas, ahora dependerá el historial de los conductores

El nuevo esquema de penalizaciones busca incentivar el pago voluntario y la educación vial

Reglamento de Tránsito del EDOMEX

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

El aseguramiento es parte de la Operación Frontera Norte

Detienen a conductor de una
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a conductor de una

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

Balean rancho de Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan en Veracruz

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, llama a cuidar a los hijos de la delincuencia

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal omite mencionar a

Christian Nodal omite mencionar a Ángela Aguilar en discurso tras ganar el Latin Grammy 2025

Qué significa la tendencia del conejo blanco en TikTok

Zootopia 2: arranca preventa de boletos para segunda parte de esta cinta animada

Esta es la razón por la que Junior H podría ir a la cárcel tras comparecer en la Fiscalía

Rocío Sánchez Azuara recupera bolso que le robaron en tienda departamental y exhibe a la persona que la tomó

DEPORTES

Reportan que Benjamín Mora podría

Reportan que Benjamín Mora podría estar cerca de salir de Querétaro

Carlos Acevedo reemplazaría a Luis Malagón en el partido de México vs Uruguay

Hormiga Gonzáles se rinde ante los tres delanteros de la Selección Nacional tras su primera convocatoria

Esto es lo que necesita Cruz Azul y Tigres Femenil para avanzar a la gran final del Apertura 2025

Así menospreció Javier Aguirre a Julián Quiñones por jugar en la liga árabe