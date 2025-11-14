Christian Nodal revela si su hija Inti estará presente en su boda religiosa con Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal están un paso más cerca de su boda religiosa. (Tiktok/IG)

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a ser noticia luego de que se diera a conocer que su boda religiosa se realizaría en mayo de 2026, casi dos años después de su enlace civil.

Como era de esperarse, su presencia en los Latin Grammy 2025 no pasó desapercibida por la prensa, quienes les cuestionaron todos los detalles sobre el enlace.

En una entrevista para Siéntese quien pueda, el sonorense reveló que la esperada boda será en Zacatecas y tendrá detalles muy mexicanos, pero una de las incógnitas más grandes es la posible presencia de Inti, su primogénita, fruto de su relación con Cazzu.

Christian Nodal se sincera sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar en los Latin Grammy. REUTERS/Ronda Churchill TPX IMAGES OF THE DAY

¿Inti estará en la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

De acuerdo con el intérprete de “Botella tras botella”, uno de las cosas que más ilusión le hace de su boda con la integrante de la dinastía Aguilar es que su primogénita lo acompañe.

“Me fascinaría, me encantaría”, expresó.

Y pese a los dimes y diretes que se han dicho sobre la relación de los intérpretes de “Dime cómo quieres”, el cantante aseguró que están más unidos que nunca, aunque reconoció que su relación ha ido de menos a más.

Nodal y Ángela Aguilar se alistan para su boda religiosa. (Captura de pantalla @karla.monsivais)

Nodal triunfa en los Latin Grammy 2025 con Ángela Aguilar

El sonorense y Pepe Aguilar compitieron en la misma categoría durante los Latin Grammy, aunque solo Nodal obtuvo el reconocimiento por su álbum ¿Quién + Como Yo?

La ceremonia, celebrada este 13 de noviembre en Las Vegas, reunió a numerosos artistas para la 26ª edición de los Latin Grammy. En este contexto, el intérprete de “Botella tras Botella” recibió el premio al ‘Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi’.

Un video publicado en Instagram por ‘Chamonic’ muestra a Nodal y Aguilar compartiendo mesa al momento de anunciar al ganador. Tras el anuncio, su esposa se acerca a Nodal para felicitarlo con un beso, mientras que Pepe Aguilar hace lo mismo con un abrazo con un abrazo.

(Captura de pantalla)

Sobre la supuesta rivalidad entre Pepe Aguilar y Nodal por haber estado nominados en la misma categoría, el intérprete de “Por mujeres como tú” explicó:

“La verdad es un tipazo”, expresó. Además, señaló: “Sinceramente, me ha ganado y nos ha ganado a toda la familia”.

Asimismo, lo llenó de halagos y desmintió todo tipo de rumores: "Es un ser muy cariñoso, muy lindo, muy respetuoso y ojalá, ojalá que se lo gane, yo ya tengo muchos. Me daría mucho (gusto), te lo juro por mis padres que están en el cielo, y se queda en la familia”.