Christian Nodal afirma que su relación con Ángela Aguilar superó la etapa más difícil

El sonorense confirmó la celebración de su boda religiosa con la cantante en Zacatecas en mayo de 2026

El sonorense confirmó la celebración de su boda religiosa con la cantante en Zacatecas en mayo de 2026 (Captura de pantalla @gordoelpugaguilar)

Christian Nodal confirmó la celebración de su boda religiosa con Ángela Aguilar en Zacatecas el próximo mes de mayo de 2026, durante una entrevista previa a la ceremonia de los Latin Grammy 2025. El artista compartió detalles sobre la organización y el enfoque tradicional del evento, al tiempo que reflexionó sobre su vida personal, su rol como pareja y los desafíos enfrentados junto a Ángela.

El intérprete afirmó sentirse cómodo cuando acompaña a su pareja en actos públicos, lejos de los reflectores habituales que lo rodean. “Yo amo estar del otro lado. Amo no estar como artista. Yo amo estar acompañando y dando toda la atención. Lo disfruto más que estar yo de artista, la verdad. Amo mucho ser compañero y ver cómo mi pareja triunfa es algo hermoso. Lo disfruto mucho”, confesó el sonorense ante la pregunta sobre cómo equilibra la vida con una artista de alto perfil como Ángela Aguilar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar llegaron a los Latin Grammy 2025 juntos. (Captura de pantalla)

Durante la conversación, el cantante habló sobre el apoyo y la protección mutua en la relación, especialmente ante la exposición y las críticas en redes sociales. “Nosotros, dentro de lo que podemos cuidar y hacer, creo que sí estamos el uno para el otro sólidos y siempre me va a tener ahí a su ladito, y yo trato de cuidar su corazón lo más que se puede, y de lo que está en mi poder, y ella hace lo mismo, nos protegemos, nos cuidamos. Yo creo que ya hemos pasado lo más duro y difícil”, relató.

Nodal abordó también el desgaste mediático y la presión de la opinión pública respecto a su vínculo sentimental. “A estas alturas ya no importa. Creo que la gente elige qué creer y yo estoy bien con eso. Al final del día, conozco mi corazón, conozco mi historia y con eso estoy tranquilo, estoy bien”, expresó.

Nodal también habló sobre el apoyo y la protección mutua en la relación, especialmente ante la exposición y las críticas en redes sociales. (IG: @angela_aguilar_)

La boda religiosa entre Nodal y Aguilar está siendo planificada para el próximo año, de acuerdo con el propio artista, tendrá un ambiente profundamente mexicano. “Estamos planeando para mayo. Una boda supermexicana”, anticipó. El cantante puntualizó algunos de los elementos que formarán parte de la celebración: “Vamos a tener taquitos. Lo queremos hacer en Zacatecas, este, bien mexicano. No pueden faltar los tequilas, la buena música, la buena comida y buena compañía”, señaló en la entrevista.

Respecto al futuro familiar, Nodal mencionó que está abierto a la posibilidad de formar una familia más grande cuando su pareja así lo desee. “(Papa joven... ¿De nuevo? No, yo creo que Ángela todavía... Cuando ella decida, yo estoy listo”, respondió cuando se le preguntó sobre la paternidad nuevamente.

La expectativa por el enlace crece entre los seguidores de ambos artistas, quienes han consolidado su relación pese a la atención pública y las dificultades mediáticas.

